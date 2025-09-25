Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İstanbullular dikkat! Elektrik kesintisi 10 saat sürecek: İlçe ilçe açıklandı

İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş, 26 Eylül 2025 Cuma günü elektrik kesintileri yaşayacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında aynı gün 23 ilçede kesinti yapılacağını açıkladı. Peki hangi ilçede ne kadar süreyle elektrik olmayacak. İşte BEDAŞ kesinti programı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbullular dikkat! Elektrik kesintisi 10 saat sürecek: İlçe ilçe açıklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 11:33

İstanbullular dikkat! Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (), 26 Eylül 2025 tarihli kesintisi programını açıkladı. ’un Avrupa Yakası’ndaki toplam 23 ilçede planlı uygulanacak.

İstanbullular dikkat! Elektrik kesintisi 10 saat sürecek: İlçe ilçe açıklandı

BAZI İLÇELERDE KESİNTİ 10 SAAT SÜRECEK

Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında kalabalık mahalleleriyle öne çıkan birçok semt de bulunuyor. Bazı ilçelerde ise elektrikler neredeyse 10 saat kesilecek. Peki hangi ilçede ne kadar süreyle eklektikler kesilecek? İşte detaylar...

İstanbullular dikkat! Elektrik kesintisi 10 saat sürecek: İlçe ilçe açıklandı

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş ve AYEDAŞ tarafından yapılan duyurulara göre; 26 Eylül Perşembe günü Avrupa yakasındaki birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.

İstanbullular dikkat! Elektrik kesintisi 10 saat sürecek: İlçe ilçe açıklandı

BEDAŞ İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini vatandaşlar, BEDAŞ'ın web sitesinde yer alan BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA (siteye gitmek için tıklayın) bölümünden öğreniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okul servislerinde yeni dönem! Artık zorunlu olacak
Polisin elini attığı yerden silah çıktı! Ev ev değil mühimmat deposu: Emniyetteki ifadeler şoke etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AKOM'dan İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısı! Bu geceye dikkat: Çok kuvvetli geliyor
İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Baraj doluluk oranı 30'a kadar geriledi
ETİKETLER
#istanbul
#elektrik kesintisi
#bedaş
#Avrupa Yakası
#Kesinti Programı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.