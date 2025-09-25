İstanbullular dikkat! Elektrik kesintisi 10 saat sürecek: İlçe ilçe açıklandı

İstanbullular dikkat! Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 26 Eylül 2025 tarihli kesintisi programını açıkladı. İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki toplam 23 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

BAZI İLÇELERDE KESİNTİ 10 SAAT SÜRECEK

Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında kalabalık mahalleleriyle öne çıkan birçok semt de bulunuyor. Bazı ilçelerde ise elektrikler neredeyse 10 saat kesilecek. Peki hangi ilçede ne kadar süreyle eklektikler kesilecek? İşte detaylar...

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş ve AYEDAŞ tarafından yapılan duyurulara göre; 26 Eylül Perşembe günü Avrupa yakasındaki birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.

BEDAŞ İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini vatandaşlar, BEDAŞ'ın web sitesinde yer alan BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA (siteye gitmek için tıklayın) bölümünden öğreniyor.