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Başakşehir Petrocub maçı kaç kaç bitti?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
27 Kasım 2024 21:22 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 21:43
Başakşehir Petrocub maçı kaç kaç bitti?

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi dördüncü hafta maçında Moldova ekibi Petrocub ile karşı karşıya geldi.

UEFA Konferans Ligi dördüncü hafta maçında Başakşehir​, Moldova​ ekibi Petrocub ile Fatih Terim Stadyumu​'nda kozlarını paylaştı.

Başakşehir Petrocub maçı kaç kaç bitti? - 1. Resim

BAŞAKŞEHİR PETROCUB MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Temsilcimiz, Moldova ekibi Petrocub ile 90+6'da yediği golle 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir bu skorla birlikte son 10 resmi maçını kazanamadı.

Başakşehir Petrocub maçı kaç kaç bitti? - 2. Resim

BAŞAKŞEHİR PETROCUB MAÇI ÖZETİ

Başakşehir'in golünü 42. dakikada penaltıdan Piatek kaydetti.

Rakip takımın golü ise 90+6'da Bors’tan geldi.

Başakşehir puanını 2'ye yükseltirken Moldova ekibi de puanla tanışmış oldu.

Sıkça Sorulan Sorular
Puanını 2'ye yükseltti.

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Kaynak: TGRT Haber
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