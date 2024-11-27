Başakşehir Petrocub maçı kaç kaç bitti?
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
27 Kasım 2024 21:22 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 21:43
Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi dördüncü hafta maçında Moldova ekibi Petrocub ile karşı karşıya geldi.
UEFA Konferans Ligi dördüncü hafta maçında Başakşehir, Moldova ekibi Petrocub ile Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
BAŞAKŞEHİR PETROCUB MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Temsilcimiz, Moldova ekibi Petrocub ile 90+6'da yediği golle 1-1 berabere kaldı.
Başakşehir bu skorla birlikte son 10 resmi maçını kazanamadı.
BAŞAKŞEHİR PETROCUB MAÇI ÖZETİ
Başakşehir'in golünü 42. dakikada penaltıdan Piatek kaydetti.
Rakip takımın golü ise 90+6'da Bors’tan geldi.
Başakşehir puanını 2'ye yükseltirken Moldova ekibi de puanla tanışmış oldu.
Sıkça Sorulan Sorular
Puanını 2'ye yükseltti.
Kaynak: TGRT Haber