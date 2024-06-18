Borsa İstanbul 20 Haziran Perşembe günü açılacak

18 Haziran 2024 07:46 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 08:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bilgilere göre Kurban Bayramı haftasında 9 gün idari izin verildi.

Borsa ile ilgilenen vatandaşlar tarafından Borsa İstanbul'un ne zaman tekrardan açılacağı ise merak ediliyor.

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasına denk geliyor.

Bayram tatili nedeniyle bu tarihlerde borsa, kargolar, bankalar kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

Borsa İstanbul tekrardan 20 Haziran Perşembe günü açılacak ve normal çalışma takvimine geri dönerek işlem görmeye devam edecek.

9 günlük Kurban Bayramı tatili ise memurlar ve kamu kuruluşları için geçerli oluyor.