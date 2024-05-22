iPhone'lara iOS 18 ile gelecek yeni emojiler belli oldu

22 May 2024 21:08 - Güncelleme : 22 May 2024 21:34

Apple, kullanıcıların duygularını ve düşüncelerini daha iyi ifade edebilmeleri için emojilere yenilikler ekliyor.

iOS 18 güncellemesiyle birlikte gelen bu yeni emojiler, dijital iletişimi daha renkli ve anlamlı hale getirecek.

Geleceği duyurulan yeni emojilerden birkaçı şu şekilde:

Yorgunluktan Göz Torbaları Oluşmuş Emoji: Yoğun iş günlerinin veya uykusuz gecelerin ardından hislerinizi ifade etmek için mükemmel bir seçenek.

Yeni Müzik Aleti Arp: Müzik severler için yeni bir müzik aleti emojisi eklendi. Bu emoji, müzikal sohbetlerinizi daha çeşitli kılacak.

Turp: Sağlıklı yaşam ve beslenme temalı sohbetlerde kullanılabilecek yeni bir sebze emojisi olan turp, iOS 18 ile geliyor.

Parmak İzi: Güvenlik ve kimlik doğrulama temalı konuşmalar için parmak izi emojisi eklendi. Bu emoji, özellikle teknoloji ve gizlilik konularında sıkça kullanılacak.