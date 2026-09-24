Jocasta sendromu nedir? Tuzlu Kahve'de Hatun karakteri dikkat çekti

Tuzlu Kahve'de Aydınoğlu ailesinin güçlü ve yönlendirici karakterlerinden Hatun, oğulları Mehmet ve Murat söz konusu olduğunda farklı bir tavır sergiliyor. Oğullarının hayatına müdahil olması, onların bağımsızlaşmasını kabullenmekte zorlanması ve başka kadınlarla kurdukları ilişkileri kabullenememesi, izleyicilerin dikkatini anne-oğul ilişkilerine dair kullanılan Jocasta kompleksi kavramına çevirdi.

JOCASTA SENDROMU NEDİR?

Jocasta kompleksi ya da halk arasında kullanılan ifadeyle Jocasta sendromu, psikanalitik kuram içerisinde anne ile oğlu arasındaki olağan sınırları aşan, aşırı yoğun ve problemli bağlanmayı anlatan bir kavramdır. Amerikan Psikoloji Birliği'nin psikoloji sözlüğünde Jocasta kompleksi, psikanalitik teori kapsamında annenin oğluna karşı anormal derecede yakın veya ensest nitelikli bağlanması şeklinde tanımlanıyor. Kavram adını Yunan mitolojisindeki Jocasta'dan alıyor.

Psikanalitik literatürde aşırı sahiplenici, kontrolcü ve annenin kendi duygusal ihtiyaçlarını oğluyla kurduğu ilişki üzerinden karşılamaya çalıştığı ilişkiler de bu başlık altında tartışılabiliyor. Bununla birlikte Jocasta kompleksi modern psikiyatride DSM veya ICD içerisinde bağımsız bir hastalık ya da resmi tanı kategorisi olarak yer almıyor. Bu nedenle bir annenin oğluna çok düşkün olması tek başına Jocasta kompleksi olduğu anlamına gelmiyor.

JOCASTA KOMPLEKSİ ADINI NEREDEN ALIYOR?

Jocasta adı, Antik Yunan mitolojisinin en bilinen anlatılarından biri olan Kral Oidipus hikayesine dayanıyor. Jocasta, Thebai Kralı Laios'un eşi ve Oidipus'un annesi olarak anlatılıyor. Hikayenin trajik yönünde Oidipus'un kendi annesiyle evlendiği ortaya çıkıyor ve bu anlatı daha sonra psikanalitik literatürde anne-oğul ilişkileri üzerinden kullanılan kavramlara kaynaklık ediyor.

Jocasta kompleksi de Oidipus kompleksinin karşılığı olarak psikanalitik düşüncede ele alınan kavramlardan biri oldu. APA Dictionary of Psychology, terimin Jocasta'nın Oidipus'un annesi ve eşi olması nedeniyle bu isimle anıldığını belirtiyor. Günümüzde ise kavram, özellikle anne ile oğul arasındaki sağlıklı sınırların kaybolduğu aşırı yakın ilişki biçimlerini açıklamak için kullanılıyor.

JOCASTA SENDROMUNUN BELİRTİLERİ

Jocasta kompleksiyle ilişkilendirilen davranışların temelinde annenin oğluyla kurduğu bağın sağlıklı ebeveyn-çocuk ilişkisinin sınırlarını aşması bulunuyor. Özellikle oğlun bağımsız bir yetişkin haline gelmesini kabullenememe, onun kararlarını sürekli yönlendirme ve özel hayatına yoğun biçimde müdahale etme dikkat çeken davranışlar arasında sayılıyor. 2026 yılında yayımlanan akademik bir çalışmada da kavram, erkek çocuğa karşı aşırı koruyucu, kontrolcü ve duygusal olarak bağımlı tutumlarla ilişkilendiriliyor.

Bu kapsamda Jocasta kompleksi ile ilişkilendirilen başlıca davranışlar şöyle sıralanabilir:

Oğluna karşı aşırı korumacı davranmak

Oğlunun kararlarını sürekli kontrol etmeye çalışmak

Oğlunun özel hayatına ve ilişkilerine yoğun biçimde müdahale etmek

Oğlunun başka bir kadınla yakınlaşmasını veya evlenmesini kıskanmak

Oğlunun bağımsızlaşmasını kabullenmekte zorlanmak

Oğlunu kendi duygusal ihtiyaçlarının merkezine yerleştirmek

Anne-oğul arasındaki sınırların olması gerekenden daha belirsiz hale gelmesi

Oğlun kendi hayatını kurma çabasını tehdit olarak görmek

AŞIRI KORUMACI ANNE OLMAK JOCASTA KOMPLEKSİ Mİ?

Bir annenin çocuğunu koruması, onunla yakından ilgilenmesi veya oğlunun hayatını önemsemesi tek başına Jocasta kompleksi anlamına gelmiyor. Ebeveynlerin çocuklarının güvenliği ve geleceği konusunda kaygı duyması olağan bir durum. Burada asıl belirleyici nokta, ilişkinin çocuğun yaşına ve gelişimine uygun sınırlar içerisinde kalıp kalmaması oluyor.

Jocasta kompleksi kavramının gündeme geldiği durumlarda ise aşırı bağlılık, kontrol ve sahiplenmenin süreklilik kazanması öne çıkıyor. Oğlun kendi kararlarını vermesine, romantik ilişkiler kurmasına veya bağımsız bir yaşam oluşturmasına sürekli müdahale edilmesi, sağlıklı ebeveynlik sınırlarının tartışılmasına neden olabiliyor. Akademik kaynaklarda da özellikle annenin oğlunun bireyselleşmesini ve özgürleşmesini sınırlayan tutumları bu kavram kapsamında ele alınıyor.

TUZLU KAHVE'DE HATUN KARAKTERİ NEDEN JOCASTA SENDROMUNU GÜNDEME GETİRDİ?

Tuzlu Kahve'de Binnur Kaya'nın canlandırdığı Hatun karakteri, Aydınoğlu ailesinin yönlendirici isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Hatun'un özellikle Mehmet ve Murat'a yönelik korumacı tavrı, oğullarının hayatlarına müdahil olması ve onları kendi kontrol alanında tutmak istemesi karakterin dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor.

Hatun'un oğullarını başkalarıyla paylaşmak istememesi ve onların özel hayatlarında söz sahibi olmaya çalışması, izleyicilerin karakterin davranışlarını Jocasta kompleksi kavramıyla ilişkilendirmesine neden oluyor. Ancak burada söz konusu olanın bir dizi karakteri olduğu ve karaktere klinik bir tanı konulamayacağı da ayrıştırılmalı. Dizideki davranış biçimleri, yalnızca psikoloji literatüründe yer alan kavramı anlatmak için bir kurgu örneği olarak değerlendirilebilir.