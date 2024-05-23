Kızılcık Şerbeti Sönmez karakteri sezon finali ile diziden ayrılıyor
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
23 May 2024 22:03 - Güncelleme : 23 May 2024 22:07
"Kızılcık Şerbeti" dizisi 7 Haziran’da sezon finali yapacak. Dizide, izleyicileri şaşırtacak önemli gelişmeler yaşanacak. Neler olacak, kimler ayrılacak sorusu merak ediliyor. Özellikle Arslan ailesinin büyükannesi Sönmez karakteriyle ilgili büyük bir sürpriz bekleniyor. İşte detaylar...
Kızılcık Şerbeti, üç bölüm sonra sezon finali yapacak.
Dizinin ana kadrosunda yer alan bazı oyuncuların ayrılacağı düşünülüyor.
Usta oyuncu Aliye Uzunatağan’ın canlandırdığı Sönmez karakterinin de ayrılacağı öğrenildi.
Sezon finalinde Sönmez’in başına gelen bir olayın ardından gemi seyahatine çıkacak.
Sönmez’in gemi seyahatinden yeni sezonda dönüp dönmeyeceği açıklanmadı.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu büyük merakla bekleniyor, sezon finali ise 7 Haziran'da yayınlanacak.
Kaynak: TGRT Haber