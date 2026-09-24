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Aktüel
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 21:57
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 21:57

KPSS ortaöğretim giriş yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KPSS ortaöğretim 2026 başvuruları sona erdi! On binlerce lise mezununun katılacağı 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sürerken adayların gözü ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgelerine çevrildi. 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak sınav öncesinde adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerinin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan tarihler doğrultusunda KPSS Ortaöğretim oturumunun saat 10.15'te başlayacağı ve adaylara 130 dakika süre verileceği belirtildi. KPSS ortaöğretim giriş yerleri ne zaman açıklanacak, giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte 2026 KPSS ortaöğretim giriş yerleri ile ilgili detaylar…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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KPSS ortaöğretim giriş yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 21:57
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 21:57

2026- sınavına kısa bir süre kala adayların sınav hazırlıkları devam ediyor. tarafından gerçekleştirilecek oturum öncesinde sınav tarihi ve giriş belgelerine ilişkin detaylar merak ediliyor. 2026 KPSS ortaöğretim giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar…

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN 2026?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Lise mezunlarının kamu personeli olma yolundaki önemli adımlarından biri olan sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara toplam 130 dakika süre tanınacak.

KPSS ortaöğretim giriş yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

2026-KPSS Ortaöğretim oturumu için geri sayım devam ederken adaylar bir yandan sınava yönelik hazırlıklarını sürdürüyor, diğer yandan sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavda adayların gireceği bina ve salon bilgileri, sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte belli olacak.

KPSS ortaöğretim giriş yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. ÖSYM'nin sınav yerlerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıldığı için 25 Ekim 2026'da yapılacak sınav için adayların gireceği bina ve salon bilgilerini içeren giriş belgelerinin 15 Ekim 2026 tarihi civarında ilan edilmesi bekleniyor.

KPSS ortaöğretim giriş yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Adaylar, sınava kısa bir süre kala giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Sınav giriş belgelerinde adayların sınava gireceği bina ve salon bilgileri yer alacak ve böylece adaylar sınav günü için gerekli bilgileri öğrenebilecek.

KPSS ortaöğretim giriş yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

ÖSYM tarafından başvuru süreci ile ilgili yapılan açıklama şu şekildeydi:

2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Ortaöğretim), 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi () ise 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacaktır.

KPSS Ortaöğretim’e başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında olacaktır. DHBT’ye ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların da 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak olan 2026-KPSS Ortaöğretim’e başvurarak sınava girmeleri gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

2026-KPSS Ortaöğretim ile 2026-DHBT’ye ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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#ÖSYM
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#25 Ekim 2026
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