Küçük ölçekli balıkçılara 16 bin 200 liraya kadar destek sağlanacak

05 Eylül 2024 11:33 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:34

Denizlerde avcılık yapan küçük ölçekli balıkçılara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanacak destek ödeneği, bu yıl yüzde 43 ila yüzde 100 arasında artırıldı.

Resmi Gazete’nin 5 Eylül Perşembe tarihli sayısında Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre; balıkçı gemisi sahiplerine iki yıl boyunca verilecek desteklere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

BALIKÇI DESTEĞİ NE KADAR?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda küçük ölçekli balıkçılara 12 bin liraya kadar destek sağlanacağı belirtilerek, “Denizlerde avcılık yapan 12 metre altı ve iç sulardaki balıkçı teknelerinin dahil olduğu desteklemede, tekne boylarına göre birim destekleme tutarları 2024 yılına kıyasla yüzde 43 ile yüzde 100 arasında yükseltildi.

Bu kapsamda, birim destekleme tutarları gelecek yıl en düşük 5 bin lira, en yüksek 12 bin lira olacak şekilde belirlendi.” açıklaması yer aldı.

KADINLARA BALIKÇI DESTEĞİ NE KADAR?

Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinde kadın balıkçılara pozitif ayrım yapıldığının altı çizilerek bu kapsamda söz konusu destek için kadın balıkçılara yüzde 35 daha fazla olacak şekilde, en düşük 6 bin 700 lira, en yüksek 16 bin 200 lira şeklinde ödeme yapılacağı duyuruldu.

BALIKÇI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Deniz ve iç sularda avcılık faaliyeti yürüten küçük ölçekli balıkçılara destek ödemesinin geçen yıllarda ocak ayında yapılmasından dolayı bu ödeneğin, 2025 Ocak ayında hesaplara yatması öngörülüyor.

BALIKÇI DESTEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)'nde kayıtlı ve geçerli bir Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi'ne sahip, denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük balıkçı gemileri ile iç sularda faaliyet gösteren ruhsatlı gemi sahiplerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destekleme ödemesi yapılıyor.