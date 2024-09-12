TOKİ AFAD deprem konutları kura çekimi sonuçları, hak sahipleri isim listesi e-devlette

12 Eylül 2024 12:36 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 12:39

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde evleri yıkılarak mağdur olan vatandaşlar için yapılan konut kurasının bugün tamamlanmasıyla hak sahipliği isim listeleri araştırılıyor.

Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; TOKİ deprem konutları projesi kapsamında yapılan kura çekiminde hak sahibi isim listeleri e-Devlet üzerinden sorgulanacak.

TOKİ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ HAK SAHİPLİĞİ NASIL SORGULANIR?

Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana, Kilis, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ ve Adıyaman için yapılan TOKİ Deprem konutları kura çekiminin tamamlanmasıyla hak sahibi isim listeleri AFAD internet sitesinden ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

KAÇ DEPREM KONUTU TESLİM EDİLECEK?

Kahramanmaraş merkezli depremde mağdur olan vatandaşlara TOKİ ve AFAD koordinasyonunda 24 bin 813 konut teslim edilecek.