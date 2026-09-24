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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 20:40
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 20:42

Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı Sınavı 2026! Çıkmış sorular yayımlandı mı, sınav nasıl olacak?

Ziraat Bankası uzman yardımcısı sınavı soruları ve çıkmış sorular, 2026 Ziraat Bankası uzman yardımcılığı sınavı öncesi merak ediliyor. Ziraat Bankası, İstanbul’daki Genel Müdürlük birimlerinde görevlendirilmek üzere 150 Uzman Yardımcısı istihdam edecek. Başvurular 23 Eylül-12 Ekim 2026 tarihleri arasında alınırken, yazılı sınav 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te İstanbul Üniversitesi tarafından İstanbul-Anadolu ve İstanbul-Avrupa olmak üzere iki merkezde gerçekleştirilecek. Sınav sürecinin ardından başarılı adaylar Bankacılık Okulu eğitimine başlayacak. Ziraat Bankası uzman yardımcısı sınav soruları çıkmış sorular açıklandı mı? İşte Ziraat Bankası uzman yardımcısı ne iş yapar, maaşı ne kadar diğer tüm detaylar…

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Editor
 TGRT Haber
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Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı Sınavı 2026! Çıkmış sorular yayımlandı mı, sınav nasıl olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 20:40
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 20:42

Uzman Yardımcısı işe alım sınavı için başvuru süreci başladı. Adaylar başvurularını tarafından oluşturulan sınav internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Ziraat Bankası uzman yardımcısı sınavı soruları yayımlandı mı? İşte Ziraat Bankası uzman yardımcısı sınavı ve mülakat süreci hakkında bilgiler…

ZİRAAT BANKASI UZMAN YARDIMCISI SINAVI 2026

Ziraat Bankası, bankanın ihtiyaçları doğrultusunda ’daki Genel Müdürlük birimlerinde görevlendirilmek üzere 150 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Uzman Yardımcıları, Türkiye’nin 100 yıllık geleneği olan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu eğitimini tamamladıktan sonra atandıkları birimlerde görevlerine başlayacak. Bankacılık Okulu’ndaki eğitimler Siyasal Bilgiler Fakültesi iş birliğiyle yürütülecek ve belirlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan adaylar Bankacılık alanında Yüksek Lisans Diplomasına sahip olacak.

Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı Sınavı 2026! Çıkmış sorular yayımlandı mı, sınav nasıl olacak?

İşe alım süreci yazılı sınav ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Çalışma ili İstanbul olarak belirlenirken, yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te İstanbul-Anadolu ve İstanbul-Avrupa olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacak. Gerekli hallerde sınav yerleri, adaylara önceden duyurulmak kaydıyla üniversite tarafından değiştirilebilecek. Mülakat süreci ise Ziraat Bankası tarafından yürütülecek ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar Bankacılık Okulu eğitimine başlayacak.

ZİRAAT BANKASI UZMAN YARDIMCISI NE İŞ YAPAR?

Banka uzman yardımcılığı, bankanın günlük operasyonlarının desteklenmesini ve farklı departmanlarla yürütülen çalışmaların yerine getirilmesini kapsayan geniş bir görev alanına sahip. Uzman yardımcıları müşterilerle iletişim kurarak ihtiyaçlarını anlamaya, uygun finansal çözümler sunmaya ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunur. Kredi başvurularının değerlendirilmesi sırasında müşterilerin kredi geçmişi ve mali durumları analiz edilir, potansiyel riskler belirlenerek bankanın kredi politikalarına uygun öneriler hazırlanır.

Banka uzman yardımcıları ayrıca bankanın mali performansını takip etmek ve analiz etmek amacıyla düzenli raporlar hazırlar. Banka hizmetlerinin tanıtılması ve yeni müşteriler kazanılması amacıyla pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması, günlük bankacılık işlemlerinin yürütülmesi, hesap açma ve para transferleri gibi işlemlerin doğru şekilde gerçekleştirilmesi de görev alanları arasında yer alır. Bunun yanında uzman yardımcıları bankanın eğitim programlarına katılarak kendilerini geliştirirken, müşterilerden gelen şikayetlerin çözümü ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için de çalışmalar yürütür.

ZİRAAT BANKASI UZMAN YARDIMCISI SINAVI NASIL OLACAK?

Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı yazılı sınavı çoktan seçmeli test şeklinde ve tek oturum olarak gerçekleştirilecek. Toplam 140 sorudan oluşacak sınav için adaylara 160 dakika süre verilecek. Sınav üç bölümden oluşurken her bölüm başarı değerlendirmesinde baraj niteliğinde olacak. Adayların birinci bölümdeki soruların en az yüzde 60’ını, ikinci bölümdeki soruların en az yüzde 60’ını ve üçüncü bölümdeki soruların en az yüzde 50’sini doğru cevaplaması ve sınavdan 60 veya üzeri puan alması gerekecek.

Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı Sınavı 2026! Çıkmış sorular yayımlandı mı, sınav nasıl olacak?

Başvurular 23 Eylül 2026 ile 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar İstanbul Üniversitesi’nin ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesi üzerinden yapılacak. Adayların başvuru formunu eksiksiz doldurması ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatındaki vesikalık fotoğrafını forma eklemesi gerekiyor. Sınav ücreti 1.000 TL olarak belirlenirken ödeme yalnızca başvuru sırasında üniversitenin internet sitesi üzerinden kredi veya banka kartıyla yapılabilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatinin yer aldığı Sınav Giriş Belgesi’ni 19 Ekim 2026 Pazartesi gününden itibaren aynı internet sitesinden T.C. kimlik numaralarıyla alabilecek.

Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı Sınavı 2026! Çıkmış sorular yayımlandı mı, sınav nasıl olacak?

ZİRAAT BANKASI UZMAN YARDIMCISI MÜLAKATTA NE SORUYORLAR, NASIL OLACAK?

Yazılı sınavda gerekli barajları geçen ve 60 veya üzerinde puan alan adaylar arasından, her sınav grubu için alınması planlanan sayının üç katı kadar aday mülakata çağrılacak. Mülakata çağrılacak adayların belirlenmesinde yazılı sınav puanları esas alınacak ve puanı en yüksek adaydan başlanacak. Son adayla aynı puanı alan adaylar da mülakat kapsamına alınacak. Mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler Ziraat Bankası tarafından yapılacak duyuruda açıklanacak.

Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı Sınavı 2026! Çıkmış sorular yayımlandı mı, sınav nasıl olacak?

Mülakat süreci Ziraat Bankası tarafından yürütülecek ve mülakat sonucunda başarılı ile yedek olarak belirlenen adaylar bankanın internet sitesinden duyurulacak. Sözlü sınav sırasında adayların gösterdiği performansa göre alınması planlanan sayının altında veya üzerinde aday istihdam edilebilecek. Mülakatı başarıyla tamamlayan adaylar Bankacılık Okulu eğitimine başlayacak ve eğitim programını başarıyla tamamlayanların atandıkları birimlerde en az 3 yıl görev yapma zorunluluğu bulunacak. Bu süre içinde Uzman Yardımcıları atandıkları birimlerde görev yeri değişikliği talebinde bulunamayacak.

ZİRAAT BANKASI UZMAN YARDIMCISI MAAŞI

Ziraat Bankası uzman yardımcısı maaşı ile ilgili başvuru detaylarında bilgi yer almamaktadır. Banka çalışanları arasında maaşlar özel ve devlet bankaları arasında değişiklik gösterebilmektedir. Ortalama Ziraat Bankası uzman yardımcılığı sınav ve mülakat sürecini başarıyla geçen adaylar, güncel Ziraat Bankası uzman yardımcısı 2026 maaşlarını da öğrenebilecekler.

ZİRAAT BANKASI UZMAN YARDIMCISI SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR

Ziraat Bankası geçmiş yıllardaki uzman yardımcılığı çıkmış soruları yayınlamamaktadır. Ancak konular duyurulmaktadır:

Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı Sınavı 2026! Çıkmış sorular yayımlandı mı, sınav nasıl olacak?
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#İstanbul
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