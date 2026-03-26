Feribota ilerleyen otobüs nehre düştü: Bangladeş'teki kazada çok sayıda can kaybı

Bangladeş'te en az 40 yolcusu bulunan bir yolcu otobüsü, başkent Dakka'ya 100 km mesafedeki Rajbari bölgesinde bulunan Daulatdia'de feribota doğru ilerlediği sırada Padma Nehri'ne düştü. Bangladeş polisi, otobüsün nehre düşmesi ve yaklaşık 9 km dibe batması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarında 5'i çocuk 22 kişinin nehre batan otobüsten çıkarıldığı belirtildi.