Savaşta yeni dalga: İran Nasrallah füzesini ilk kez kullandı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e misilleme olarak başlatılan Gerçek Vaat 4 Operasyonu’nun 65’inci dalgasında, Kadr füzesinin gelişmiş güdümlü versiyonu olan çoklu savaş başlığına sahip Nasrallah füzesinin ilk kez kullanıldığını duyurdu. Saldırıda İsrail’in Hayfa ve Aşdod bölgelerindeki önemli enerji ve güvenlik altyapıları, büyük petrol rafinerileri ve askeri destek merkezleri hedef alındı.