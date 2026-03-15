İran'da yaklaşık 30 bin yapı saldırıya uğradı! Sağlık ve eğitim merkezleri de dahil

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD-İsrail saldırılarında zarar gören yapılarla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Kolivend, "Şu ana kadar 29 bin 146 konut ve sivil yapı saldırıya uğradı ve 236 sağlık merkezi hasar gördü." dedi.

Kolivend ayrıca saldırılarda 120 eğitim merkezinin de hasar aldığını belirterek ülke genelinde toplamda askeri alanlar dışında kalan 54 bin 550 yapının zarara uğradığını belirti.