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 | Berkay Alptekin

ABD'de etkili olan fırtınada bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 18'e yükseldi

ABD'nin bazı eyaletlerini vuran fırtına tüm hızıyla sürüyor. Fırtınada bilanço ağırlaşırken, şimdiye kadar 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan, ABD'nin geniş kesiminde dondurucu soğukların hafta sonuna kadar 60 milyondan fazla ABD'liyi etkilemesi bekleniyor.

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ABD'de etkili olan fırtınada bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 18'e yükseldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 14:31

ABD'nin Kentucky, Tennessee, Virginia ve Georgia eyaletlerini vuran fırtına etkisini tüm hızıyla sürdürüyor. Kentucky Valisi Andy Beshear sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evsiz olduğu tespit edilen 2 kişinin hipotermi sonucu hayatını kaybettiğini, fırtına nedeniyle eyaletteki toplam can kaybının 14'e yükseldiğini belirtti.

Batı Virginia'da ise hafta sonunda meydana gelen sel sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği doğrulandı. Georgia'da da cumartesi günü fırtına nedeniyle ağacın evin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitiren 1 kişiyle birlikte ülke genelinde fırtınadan kaynaklanan toplam can kaybı 18'e yükseldi.

60 MİLYONDAN FAZLA ABD'Lİ ETKİLENECEK

Diğer eyaletlerde maddi hasar meydana gelirken, can kaybı bildirilmedi. ABD'nin geniş kesiminde dondurucu soğukların hafta sonuna kadar 60 milyondan fazla ABD'liyi etkilemesi bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Dünyanın en büyük kasırgası nerede oldu?
Katrina, 23 Ağustos 2005'te Bahamalar'ın üzerinde oluşmaya başlamıştır. Sistem Meksika Körfezi'nde şiddetini artırırken Florida'nın güneyini 1. Kategoride geçmiş, burada sellere ve ölümlere sebep olmuştur. 29 Ağustos sabahı sırasıyla güneydoğu Louisiana ve Louisiana/Mississippi'yi 3. Kategori'de vurmuştur.
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