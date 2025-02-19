ABD'de etkili olan fırtınada bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 18'e yükseldi

Dünyanın en büyük kasırgası nerede oldu?

Katrina, 23 Ağustos 2005'te Bahamalar'ın üzerinde oluşmaya başlamıştır. Sistem Meksika Körfezi'nde şiddetini artırırken Florida'nın güneyini 1. Kategoride geçmiş, burada sellere ve ölümlere sebep olmuştur. 29 Ağustos sabahı sırasıyla güneydoğu Louisiana ve Louisiana/Mississippi'yi 3. Kategori'de vurmuştur.