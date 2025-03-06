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 | Berkay Alptekin

Almanya'dan Ukrayna'ya soğuk duş: Sınırımıza ulaştık

Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü Michael Stempfle, Berlin'in Ukrayna'ya halihazırda çok sayıda sistem teslim ettiğini ancak bunun 'doğal sınırına' ulaştığını ifade etti. Almanya 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Kiev'in en önemli destekçisi konumunda yer alıyor.

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Almanya'dan Ukrayna'ya soğuk duş: Sınırımıza ulaştık
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 12:18

Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü Michael Stempfle'ye göre Almanya, Ukrayna'ya kendi Bundeswehr (Alman Silahlı Kuvvetleri) cephaneliklerinden silah tedarik etme kapasitesinin sınırına ulaştı. Sözcü Stempfle'ye Alman cephaneliklerinden Ukrayna'ya Patriot sistemleri ve diğer silahların daha fazla transfer edilip edilmeyeceği soruldu.

Stempfle, Berlin'in Ukrayna'ya halihazırda çok sayıda sistem teslim ettiğini, ancak bunun “doğal bir sınırı” olduğunu belirtti.

Stempfle, Berlin'in aynı zamanda kendi savunma kabiliyetlerini güçlendirmesi ve Avrupalı müttefiklerinin “iyi konumlandığından” emin olması gerektiğini vurguladı.

Sözcü ayrıca, Almanya'nın kendi savunmasını sağlama sürecinin “Ukrayna'ya verilen destekle paralel ilerlediğini” ifade etti.

KİEV'İN EN ÖNEMLİ DESTEKÇİSİ

Almanya, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Kiev'in en önemli destekçilerinden biri oldu. Almanya, Ukrayna'ya yaklaşık 47 milyar dolar tutarında önemli askeri ve mali yardım sağladı.

Bu yardımlar arasında Leopard tankları, Panzerfaust 3 tanksavar roketleri, Stinger uçaksavar füzeleri ve Gepard uçaksavar kundağı motorlu zırhlı araçlar yer alıyor.

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