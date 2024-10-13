Bir tuhaf olay: Çorapların içine tıktığı kaplumbağalarla kürek çeke çeke kaçmaya çalıştı

13 Ekim 2024 12:03 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 12:41

Bir kadın, koruma altındaki 29 kaplumbağayı ABD'nin Vermont gölünden kayıkla Kanada'ya kaçırmaya çalıştı. Suçüstü yakalanan kadın, 10 yıla kadar hapis ve 250.000 dolar (9 milyon 752 bin TL) para cezasıyla karşı karşıya.

Bir Sınır Devriyesi ajanının federal mahkemede verdiği ifadeye göre, 41 yaşındaki Wan Yee Ng, ABD'nin Canaan kasabasında şişme bir botu yüklerken yakalandı.

Fox News'in haberine göre, Sınır Devriyesi ajanları Yee Ng'nin spor çantasında çoraplara tek tek sarılmış Doğu kutu kaplumbağaları buldu.

Mahkeme belgelerine göre polis, Kanada Kraliyet Atlı Polisi tarafından, Yee Ng'nin kocası ve bir kişi daha olmak üzere 2 kişinin daha Wallace Gölü'nün Kanada tarafından ABD'ye doğru bir kayıkla kürek çekmeye başladığının kendilerine bildirildiğini söyledi.

ÇİN KARABORSASINDA 34 BİN TL'YE SATILIYOR

Doğu Kutu kaplumbağaları Çin karaborsasında tanesi 1.000 dolardan (34 bin 280 TL) satılıyor. Yee Ng'nin cep telefonu kayıtlarının sürüngenleri Hong Kong'da satmayı planladığını gösterdiği bildirildi.

Yee Ng, Hong Kong'lu ve Kanada'da yaşıyordu. Yee Ng Cuma günü ABD Bölge Mahkemesi'nde Vermont ve diğer bazı eyaletlerde koruma altında olan doğu kutu kaplumbağalarını ABD'den Kanada'ya kaçırmaya teşebbüs etmekten suçlu bulundu.

Cezasının Aralık ayında verilmesi planlanıyor. Yee Ng 10 yıla kadar hapis ve 250.000 dolara (9 milyon 572 bin TL) kadar para cezasıyla karşı karşıya.