Çin'de korkunç patlama! Ölü ve yaralılar var
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 May 2024 14:42 - Güncelleme : 23 May 2024 14:49
Çin'in Harbin kentindeki bir apartmanda patlama meydana geldi. Dehşete düşüren patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Çin'in Heilongjiang eyaletinin başkenti Harbin'deki 5 katlı bir apartmanda patlama meydana geldi. Binada büyük hasar oluşurken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI
Çin medyası 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı. Patlama anı ise bir araç kamerasına yansıdı. Patlamayla birlikte yoğun duman yükseldiği, binadan kopan parçaların yola kadar savrulduğu görüldü.
Patlamanın gaz tankından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı