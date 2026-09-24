Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon eşi kimdir? Alina Habba Trump bağlantısı dikkat çekti

Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon ile ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Alina Habba'nın evlilik hazırlığı gündeme geldi. Miller Holding'deki yöneticiliğinin yanı sıra Çorum FK'daki göreviyle tanınan Mildon'un, Trump'ın hukuk ekibinde yer alan ve daha sonra Beyaz Saray'da danışmanlık yapan Habba ile New York'ta evleneceği açıklandı. Çiftin nasıl tanıştığı, Alina Habba'nın Trump ile bağlantısı ve Turhan Mildon'un ne iş yaptığı merak konusu oldu.

TURHAN MİLDON EŞİ KİMDİR?

Turhan Mildon ile Alina Habba'nın düğününün 26 Eylül 2026 Cumartesi günü New York'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Çiftin evlilik hazırlığı, Habba'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kişisel avukatı ve danışmanı olması nedeniyle Türkiye ve ABD'de gündeme geldi.

Evlilik öncesinde çiftin tanışma hikayesi de merak edilen konular arasında yer aldı. Turhan Mildon'un aktardığına göre ikili, ABD'de görev yapan ortak bir büyükelçi arkadaşları aracılığıyla tanıştı. İlişkilerinin ilerlemesinin ardından evlilik kararı alan çift, tören için New York'u tercih etti.

ÇORUM FK ASBAŞKANI TURHAN MİLDON KİMDİR?

Turhan Mildon, Miller Holding'in üst düzey yöneticileri arasında yer alan Türk iş insanıdır. Holdingin kurumsal bilgilerinde Mildon, uluslararası yatırım, inşaat ve altyapı projelerinde görev alan bir yönetici olarak tanımlanıyor. Özellikle farklı coğrafyalarda yürütülen kamu yatırımları, sağlık kompleksleri, konut, lojistik ve altyapı projelerinin planlama ve koordinasyon süreçlerinde görev aldığı belirtiliyor.

Mildon aynı zamanda Çorum FK yönetiminde asbaşkanlık görevini yürütüyor. Miller Holding'in kurumsal iletişim kanallarında da Turhan Mildon, şirketin yönetiminde yer alan isimlerden biri olarak gösteriliyor. İş dünyasındaki faaliyetleri ağırlıklı olarak uluslararası yatırım, inşaat, altyapı ve proje geliştirme alanlarında yoğunlaşıyor.

TURHAN MİLDON NE İŞ YAPIYOR?

Turhan Mildon'un çalışma alanları arasında uluslararası yatırım, inşaat, altyapı ve proje geliştirme bulunuyor. Miller Holding'in faaliyet alanları ise inşaat, taahhüt, madencilik ve enerji sektörlerini kapsıyor. Şirketin açıklamalarına göre grup, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde yatırım ve proje faaliyetleri yürütüyor.

Mildon, Miller Holding ve grup şirketlerinden Milvest bünyesinde özellikle Afrika başta olmak üzere farklı coğrafyalardaki büyük ölçekli projelerde görev alıyor. Kurumsal biyografisinde kamu yatırımları, sağlık kompleksleri, konut projeleri, lojistik merkezleri ve altyapı yatırımları öne çıkan çalışma alanları arasında gösteriliyor.

ALİNA HABBA KİMDİR?

Alina Habba, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2021-2024 yılları arasında çeşitli davalarında avukatlığını yapan hukukçulardan biri olarak tanındı. Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray'da danışmanlık görevi de üstlenen Habba, böylece ABD siyasetinde Trump yönetimiyle bağlantılı öne çıkan hukukçular arasında yer aldı.

Habba'nın Trump ile profesyonel ilişkisi yalnızca avukatlık göreviyle sınırlı kalmadı. Mart 2025'te New Jersey Bölgesi federal başsavcılığını geçici olarak yürütmek üzere görevlendirildi. Bu nedenle Turhan Mildon ile yapacağı evlilik, Habba'nın geçmişte üstlendiği siyasi ve hukuki görevler nedeniyle uluslararası basında da dikkat çekti.

ALİNA HABBA'NIN TRUMP İLE BAĞLANTISI NEDİR?

Alina Habba'nın Donald Trump ile bağlantısı, öncelikle eski başkanın kişisel avukatlığını üstlenmesiyle başladı. Habba, 2021-2024 döneminde Trump'ı çeşitli hukuki süreçlerde temsil etti ve Trump'ın kamuoyunda öne çıkan hukuk ekibi üyelerinden biri oldu. Daha sonra Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray danışmanlığı görevinde bulundu.

Habba'nın geçmişte Trump'ın hukuk ekibinde ve yönetim çevresinde görev alması, Turhan Mildon ile evlilik haberinde Trump bağlantısının özellikle öne çıkmasına neden oldu. Ancak Mildon, evlilik kararının siyasi veya ticari bir amaç taşımadığını ve ilişkinin kişisel bir birliktelik olduğunu belirtti. Bu açıklama, evlilikle ilgili siyasi bağlantı yorumlarına ilişkin doğrudan Mildon'a atfedilen bir değerlendirme olarak aktarılıyor.