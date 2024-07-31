İngiltere'de korkunç keşif! Döşeme tahtalarının altında buldukları iskelete inanamadılar

31 Temmuz 2024 14:34 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 14:37

İngiltere'nin Bishop Auckland bölgesinde inşaat işçileri, tadilat halindeki bir evin üst katındaki döşeme tahtalarının altında bir bebeğe ait iskelet kalıntıları bulduklarını bildirdi.

Dedektif Başmüfettiş Mel Sutherland, "Soruşturmalarımız henüz erken bir aşamada ve bu hassas bir soruşturma" ifadelerine yer verdi.

İskeleti incelemek üzere, uzman bir antropolog da dahil olmak üzere çeşitli adli tıp analistleri olay yerine geldi.

POLİS TEŞKİLATI ÖNCEKİ EV SAHİPLERİNİN İZİNİ SÜRÜYOR

Bebeğin ölüm anında kaç yaşında olduğu ve kalıntıların ne kadar süredir orada olduğunu tespit etmek için çalışmalar sürüyor. Ölüm nedeninin belirlenmesi için bu hafta içinde otopsi ve CT taraması yapılması planlanıyor.

Durham Polis Teşkilatından dedektifler, mülkün önceki sakinlerinin izini sürmeye başladı.