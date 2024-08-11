İsrailli şarkıcı Ofer Nevi'den Netanyahu'ya insanlık dışı Türkiye çağrısı: Atom bombası at!

11 Ağustos 2024 09:22 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 09:24

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamların arkası kesilmezken tetikçi ordu mensupları korkunç soykırım harekatına toplumun her kesiminden destek alıyor. Hamas lideri Haniye'nin İran'da uğradığı suikastın ardından bölgede gerilimi giderek tırmandıran işgal güçlerine İsrailli şarkıcı Ofer Levi'nin insanlık dışı bir destek Başbakan Binyamin Netanyahu'ya da öneri geldi.

"TÜRKİYE'YE ATOM BOMBASI AT"

Konuşmalarının yer aldığı bir video paylaşan Levi, Netanyahu'ya yönelik olarak Türkiye'yi de hedef alan Levi, "Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor. İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at" ifadelerini kullandı.

Levi, Netanyahu'ya son dünya savaşını başlatması için çağrıda bulunurken İsrailli şarkıcının sözleri ise büyük tepki çekti.