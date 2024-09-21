Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Son dakika | Hizbullah'tan İsrail'e misilleme üstüne misilleme: Çok sayıda roket fırlatıldı

Son dakika | Hizbullah'tan İsrail'e misilleme üstüne misilleme: Çok sayıda roket fırlatıldı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
21 Eylül 2024 14:37 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 15:08
Son dakika | Hizbullah&#039;tan İsrail&#039;e misilleme üstüne misilleme: Çok sayıda roket fırlatıldı

Son dakika haberi... Hizbullah İsrail'e çok sayıda roket fırlattı. İsrail vatandaşlarına "sığınaklara gidin" çağrısı yapıyor.

Hizbullah defalarca saldırıda bulunan İsrail'e misilleme yapıyor. Hizbullah tarafından İsrail sınırlarına çok sayıda roket fırlatıldı.

Son dakika | Hizbullah'tan İsrail'e misilleme üstüne misilleme: Çok sayıda roket fırlatıldı - 1. Resim

İsrail, vatandaşlarına "sığınaklara gidin" çağrısı yaparken, Hizbullah'ın vurduğu bölgelerden dumanlar yükseliyor. 

Son dakika | Hizbullah'tan İsrail'e misilleme üstüne misilleme: Çok sayıda roket fırlatıldı - 1. Resim

İSRAİL HAVA SAHASINI 24 SAATLİĞİNE KAPATTI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, mevcut gerilim nedeniyle batıdaki Hadera kentinden kuzeye kadar olan bölgenin hava sahasını 24 saatliğine kapatma kararı aldığı ifade edildi.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
son dakikahaber

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mehmet21 Eylül 2024 14:39

Bu olayların hep böyle devam etmesi zorunda değil umarım Barış sağlanması için herkes elinden geleni yapmalı

Sonraki Haber Yükleniyor...