Son dakika | Hizbullah'tan İsrail'e misilleme üstüne misilleme: Çok sayıda roket fırlatıldı

21 Eylül 2024 14:37 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 15:08

Son dakika haberi... Hizbullah İsrail'e çok sayıda roket fırlattı. İsrail vatandaşlarına "sığınaklara gidin" çağrısı yapıyor.

Hizbullah defalarca saldırıda bulunan İsrail'e misilleme yapıyor. Hizbullah tarafından İsrail sınırlarına çok sayıda roket fırlatıldı.

İsrail, vatandaşlarına "sığınaklara gidin" çağrısı yaparken, Hizbullah'ın vurduğu bölgelerden dumanlar yükseliyor.

İSRAİL HAVA SAHASINI 24 SAATLİĞİNE KAPATTI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, mevcut gerilim nedeniyle batıdaki Hadera kentinden kuzeye kadar olan bölgenin hava sahasını 24 saatliğine kapatma kararı aldığı ifade edildi.