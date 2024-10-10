Son dakika | İsrail Lübnan'daki Barış gücü askerlerine ateş açtı! BM'den son dakika açıklaması

10 Ekim 2024 14:32 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 14:53

Son dakika haberi: İsrail, Lübnan'da bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerine ateş açtı. Birleşmiş Milletler'den (BM) açıklama gecikmedi. Yapılan açıklamada iki BM Barış Gücü askerinin yaralandığı aktarıldı.

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İsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef aldı, okulu vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı

İsrail, Lübnan​'da bulunan Birleşmiş Milletler​ Barış Gücü askerlerinin üzerine ateş açtı. Birleşmiş Milletler'den (BM) açıklama gecikmedi.

Bir Birleşmiş Milletler yetkilisi yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin 24 saat boyunca Lübnan'ın güneyindeki üç ayrı olayda, barış gücü askerlerinin bulunduğu mevzı̇lere ateş açtığını ifade etti.

Öte yandan, İsraı̇l'e ait bir tankın Lübnan'ın güneyindeki Cenub ilinin Sur ilçesinde yer alan Nakura bölgesinin BM​ Barış Gücü ana üssünde bulunan bı̇r gözetleme kulesı̇ne ateş açtığını ve izleme kulesı̇nı̇n İsraı̇l tank ateşı̇ altında kalması sonucu 2 Barış Gücü askeri düşerek hafı̇f şekı̇lde yaralandığını dile getirdi.

"GÜVENLİK KAMERALARI KASTEN İMHA EDİLDİ"

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), yaptığı resmi açıklamada, İsraı̇l ve Hizbullah'ın karşılıklı ateş açması sonucu güney Lübnan'daki karargahın ve yakın mevzı̇lerı̇n defalarca vurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, "İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler'e ait güvenlik kameralarına kasten ateş açarak imha etti" denildi.