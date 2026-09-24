DHBT son başvuru tarihi ve geç başvuru tarihi ne zamani? Kılavuz yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılması gereken 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) için başvuru süreci başladı. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda başvuru tarihleri ve sınav takvimi belli olurken, adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecek. İşte DHBT başvuru tarihleri ve sınav günüyle ilgili merak edilenler...

DHBT SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları 22 Eylül 2026 tarihinde başladı. Adaylar normal başvuru süresi kapsamında işlemlerini 30 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise 5 Ekim 2026 tarihinde geç başvuru imkanı bulunacak.

DHBT'ye katılmak isteyen adayların başvuru işlemlerini son güne bırakmadan tamamlamaları gerekiyor. Başvurular elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabileceği gibi adaylar bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden de başvurularını gerçekleştirebilecek.

2026 DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DHBT başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Adaylar başvuru işlemleri için ais.osym.gov.tr adresini kullanabilecek. Başvurular ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de yapılabilecek.

Elektronik ortamda başvuru işlemini tamamlayamayan veya başvuru merkezinden işlem yapması gereken adaylar ise ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru sırasında adayların 2026-KPSS ve DHBT kılavuzlarında yer alan koşulları dikkatle incelemesi gerekiyor.

DHBT'YE KİMLER GİREBİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların, DHBT'ye katılabilmeleri için KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinde DHBT'ye de girmeleri gerekiyor. Bu nedenle adayların KPSS ve DHBT başvurularında öğrenim düzeylerine ilişkin şartları kılavuz üzerinden kontrol etmeleri önem taşıyor.

DHBT, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki din hizmetleri kadrolarında görev almak isteyen adayların katıldığı sınavlardan biri olarak uygulanıyor. Sınava başvuracak adayların hangi öğrenim düzeyinden sınava girecekleri ve diğer başvuru koşulları için ÖSYM tarafından yayımlanan güncel kılavuzu esas almaları gerekiyor.

2026 DHBT SINAVI NE ZAMAN?

2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın başlama saati ise 10.15 olarak açıklandı. Adayların sınav günü ve saatine ilişkin ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaları da takip etmesi gerekiyor.

DHBT başvurularının tamamlanmasının ardından sınav hazırlıkları başlayacak. Adayların sınava ilişkin sınav giriş belgesi, sınav binası ve diğer uygulama detaylarını ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden takip etmeleri gerekiyor.