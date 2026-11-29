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İstanbul
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4 toplantıyla 31 Aralık'a kadar netleştirmeyi hedeflediği 2027 asgari ücreti için yüzde 20 ile yüzde 40 arasındaki 5 zam senaryosunda rakamlar 33 bin 690 liradan 39 bin 306 liraya uzanıyor. Canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Sefer Humar, şahsi beklentisinin yüzde 30 civarında ve 36 bin–37 bin lira bandında olduğunu belirtirken, kasım enflasyonunun yüzde 30'un üzerine çıkabileceğini ve yıl sonunun 31 küsurlarda kapanabileceğini söyledi.
Mevcut net 28 bin 75 lira 50 kuruş ve brüt 33 bin 30 lira olarak uygulanan asgari ücrette gözler aralık ayında başlayacak komisyon maratonuna çevrilirken, 5 farklı zam oranına göre oluşacak yeni rakamlar da gündeme geldi. Kıdem tazminatı tabanından işsizlik ödeneğine, askerlik ve doğum borçlanmasına kadar pek çok kalemi etkileyecek yeni asgari ücretin 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi hedeflenirken, Sefer Humar asgari ücret, emekli zammı ve enflasyon beklentilerine ilişkin görüşlerini paylaştı.
Mevcut 28 bin 75 liralık asgari ücret baz alınarak hesaplanan 5 farklı artış senaryosunda ortaya çıkan rakamlar şöyle:
2027 asgari ücretine ilişkin şahsi beklentisini paylaşan Sefer Humbaracı, enflasyonun temel kaynağının ücretler olmadığını vurguladı:
"Şahsen 2027 yılı için asgari ücretin yaklaşık %30 civarında artacağını düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Yani 36 bin 37 bin bandı arasında yaklaşacağını düşünüyorum. Çünkü henüz kesinleşmiş bir rakam olmasa da sonuçta çalışanların cebine giren para hayat pahalılığı karşısında her geçen gün değer kaybediyor. Bu hepimizin gördüğü bildiği yaşadığı global olarak dünya genelinde de böyle. Ama burada özellikle altını çizmek istiyorum; asgari ücrete iyi bir zam yapılması gerekiyor.
Burada genelde asgari ücrete çok büyük bir zam yapıldığında enflasyonu yaratır mı yaratmaz mı diye bazı sorular gelebilir genelde. Ama enflasyonun temel nedeni ücretler değil. Yani üretim maliyetleri, kur, kurdaki beklentiler, fiyatlama davranışları olduğu için ben 36–37 bin bandında olacağını düşünüyorum. Hani bu ne kadar hakkaniyetlidir ya da ne kadar tatmin eder o ayrı bir konu ama bence 36–37 bin arasında olması gerekiyor diye düşünüyorum en azından."
Zamların piyasadaki fiyatlama davranışları ve denetim mekanizmasıyla birlikte ele alınması gerektiğini belirten Humar, emekliler ve özellikle 65 yaş üstü kesim için şu ifadeleri kullandı:
"Tabii ki enflasyona promotör olarak bir etkisi vardır; maaşların artması, özellikle emekli maaşlarının artması, asgari ücretin artması. Ancak burada önemli olan bir kontrol ve denetim mekanizmasının olması. Yani marketteki fiyatların asgari ücrete ya da emekli maaşlarına artış gelir gelmez bir anda yukarı çıkması vs. Burada biraz da fırsatçılık da var. Çünkü ücretleri baskılayarak enflasyonu kalıcı biçimde düşüremeyiz hiçbir zaman. Önemli olan insanların gelirini azaltmak değil, o gelirle alabildiği mal ve hizmet miktarını artırmak. Bunun içinde de çok doğal bir şekilde halkın markete gittiğinde en büyük enflasyon aslında gıda enflasyonu. Yani mesela tekstil ya da giyim enflasyonu bu kadar insanları yıpratmıyor.
Özellikle gıda enflasyonunu bir tık daha aşağı getirebilmek için market denetimleri, buna benzer bir takım denetimlerin yapılması ve fırsatçılığın da önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Enflasyonu artırır mı? Rakamsal olarak artırır, yüzdesel olarak artırır. Ama tek başına enflasyonu artıracak bir öge olmadığı için bence asgari ücrete kesinlikle zam yapılmalı. Hatta bu seyyanen zam tarafı da konuşulmalı diye düşünüyorum. Emekliler için söylüyorum seyyanen zammı. Emekliler için kesinlikle seyyanen zam yapılmalı."
"Kesinlikle altını özellikle çizerek söylüyorum; EYT'den emekli olmuş ya da yaş bağın da çok önemli. Yani 65 yaş ve üstü emeklilere yapılan bir zammın ekstra bir zam yapılabilir. Çünkü şu an 45 yaş ve örnek veriyorum 42 yaşında bile emekli olup hala çalışan emekliler var. Buraya yapılacak zammın 65 yaş ve üstü tarafındaki emeklilere yapılması, buradaki katsayıların farklı hesaplanması ve aradaki adaletli gelir dağılımının düzeltilmesi gerekiyor. Artı değer olarak da normal 2027'de özel sektörde yapılacak zammın da buna göre kontrolü yapılması gerekiyor."
Yaklaşan kasım ayı enflasyon verisi ve 2027 yılına ilişkin beklentilerini de aktaran Humbaracı, sürecin seyrini şöyle değerlendirdi:
"Çıkacaktır muhtemelen. Merkez Bankası da biliyorsunuz bununla ilgili tahminlerinde revize yaptı. 30'un üzerinde gelecektir. Yılı da 31 küsürlerde kapatacağımızı düşünüyorum en azından rakamsal olarak. 2027'ye baktığımızda da eğer özellikle döviz tarafında ve değerli madenlerde biraz hareketler olacağına inanıyorum. Burada da 2027'de biz en azından Ocak–Şubat aylarında biraz düşerek seyredeceğine inanıyorum. Ama Kasım ve Aralık aylarında yukarı kapatacaktır."