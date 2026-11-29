"DENETİM OLMADAN FIRSATÇILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLEMEZ, EMEKLİYE SEYYANEN ZAM ŞART"

Zamların piyasadaki fiyatlama davranışları ve denetim mekanizmasıyla birlikte ele alınması gerektiğini belirten Humar, emekliler ve özellikle 65 yaş üstü kesim için şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki enflasyona promotör olarak bir etkisi vardır; maaşların artması, özellikle emekli maaşlarının artması, asgari ücretin artması. Ancak burada önemli olan bir kontrol ve denetim mekanizmasının olması. Yani marketteki fiyatların asgari ücrete ya da emekli maaşlarına artış gelir gelmez bir anda yukarı çıkması vs. Burada biraz da fırsatçılık da var. Çünkü ücretleri baskılayarak enflasyonu kalıcı biçimde düşüremeyiz hiçbir zaman. Önemli olan insanların gelirini azaltmak değil, o gelirle alabildiği mal ve hizmet miktarını artırmak. Bunun içinde de çok doğal bir şekilde halkın markete gittiğinde en büyük enflasyon aslında gıda enflasyonu. Yani mesela tekstil ya da giyim enflasyonu bu kadar insanları yıpratmıyor.