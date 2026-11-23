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İstanbul
Döviz piyasası yeni haftaya yukarı yönlü hareketlilikle başladı. İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurlarındaki değişimler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve Sterlin ne kadar? İşte 23 Kasım 2026 döviz kurları...
1 DOLAR KAÇ TL?
Alış: 50,5843 TL
Satış: 50,6103 TL
EURO NE KADAR?
Alış: 55,5612 TL
Satış: 55,6584 TL
STERLİN NE KADAR?
Alış: 66,2828 TL
Satış: 66,5619 TL