Döviz piyasası yeni haftaya yukarı yönlü hareketlilikle başladı. İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurlarındaki değişimler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve Sterlin ne kadar? İşte 23 Kasım 2026 döviz kurları...