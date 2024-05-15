ABD enflasyonu beklentileri karşıladı, çekirdek TÜFE'deki hız yavaşladı

15 May 2024 15:45 - Güncelleme : 15 May 2024 15:46

FED faiz kararlarını yakından ilgilendiren ABD verisi açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede enflasyon, nisan ayında yıllık bazda yüzde 3,4 artış kaydetti.

BEKLENTİLERİ KARŞILADI

Mart ayında yıllık artış yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşirken, nisan ayına yönelik piyasanın artış beklentisi de yüzde 3,4 seviyesinde ölçülmüştü. Öte yandan tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti. Piyasanın veriye ilişkin beklentisi ise yüzde 0,4 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

ÇEKİRDEK TÜFE DE BEKLENTİLERİ KARŞILADI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 3,6 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti de aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,6 olarak belirlenmişti.

ABD'de üretici enflasyonu (ÜFE) ise dün açıklanan verilere göre nisanda aylık yüzde 0,3'lük ortalama beklentiye karşılık yüzde 0,5 artış kaydetmişti. Martta yaşanan artış ise yüzde 0,2 seviyesinde ölçülmüştü.