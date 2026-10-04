Altın fiyatları ve Bitcoin için çarpıcı iddia: Kritik 190 bin dolar hesabı

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İstanbul
Kripto ve emtia piyasalarında tansiyon yükselirken, analistlerin masadaki son hesabı finans dünyasında geniş yankı uyandırdı. Ons altındaki yükselişin ivme kazanması halinde lider kripto para birimi Bitcoin için 190 bin doların üzeri işaret edildi. Ancak uzmanlar, bu rekor senaryosunun gerçekleşmesi için iki kritik ihtimalin aynı anda gerçekleşmesi gerektiği konusunda uyarıyor.
Küresel piyasalarda altın ve kripto para korelasyonu yeniden mercek altına alındı. 4 Ekim 2026 itibarıyla Bitcoin 84.959 dolar bandında dengelenmeye çalışırken, emtia piyasaları uzmanı ve analist Livingston tarafından paylaşılan modelleme piyasalarda gündem oldu.
Açıklanan senaryoya göre, ons altındaki tırmanışın sürmesi ve Bitcoin’in altın karşısındaki tarihi gücüne geri dönmesi durumunda Bitcoin fiyatının 190 bin 860 dolara kadar tırmanabileceği hesaplandı.
Piyasalarda heyecan yaratan bu 190 bin dolarlık hesabın hayalden gerçeğe dönüşebilmesi için şu iki kritik gelişmenin yaşanması gerekiyor:
Ekim 2025'te 126 bin dolar ile tarihi zirvesini gören Bitcoin'in bu senaryoyu yakalayabilmesi için mevcut fiyatına göre %126, gördüğü en yüksek seviyeye göre ise %51,5 daha yükselmesi gerekiyor.
Eğer bu iki ihtimal gerçekleşirse, elinde 847 binden fazla Bitcoin bulunduran kurumsal dev Strategy şirketinin rezerv değeri 71,7 milyar dolardan bir anda 161,8 milyar dolara yükselecek.
Öte yandan, küresel finans devi Citi gibi kurumlar bu senaryoya kıyasla daha temkinli bir duruş sergiliyor. Citi'nin 12 aylık Bitcoin hedefi 113 bin dolar seviyesinde bulunurken, analistler 190 bin doların bir resmi hedef fiyattan ziyade "çifte ihtimale dayalı teorik bir üst sınır" olduğunun altını çiziyor.