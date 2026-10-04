Altın fiyatları ve Bitcoin için çarpıcı iddia: Kritik 190 bin dolar hesabı

BITCOIN ZİRVESİNİ %51 AŞMAK ZORUNDA

Ekim 2025'te 126 bin dolar ile tarihi zirvesini gören Bitcoin'in bu senaryoyu yakalayabilmesi için mevcut fiyatına göre %126, gördüğü en yüksek seviyeye göre ise %51,5 daha yükselmesi gerekiyor.