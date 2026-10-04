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Altın fiyatları ve Bitcoin için çarpıcı iddia: Kritik 190 bin dolar hesabı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 11:21
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altın bitcoin

Kripto ve emtia piyasalarında tansiyon yükselirken, analistlerin masadaki son hesabı finans dünyasında geniş yankı uyandırdı. Ons altındaki yükselişin ivme kazanması halinde lider kripto para birimi Bitcoin için 190 bin doların üzeri işaret edildi. Ancak uzmanlar, bu rekor senaryosunun gerçekleşmesi için iki kritik ihtimalin aynı anda gerçekleşmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

 

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Altın fiyatları ve Bitcoin için çarpıcı iddia: Kritik 190 bin dolar hesabı

Küresel piyasalarda altın ve kripto para korelasyonu yeniden mercek altına alındı. 4 Ekim 2026 itibarıyla Bitcoin 84.959 dolar bandında dengelenmeye çalışırken, emtia piyasaları uzmanı ve analist Livingston tarafından paylaşılan modelleme piyasalarda gündem oldu. 

Açıklanan senaryoya göre, ons altındaki tırmanışın sürmesi ve Bitcoin’in altın karşısındaki tarihi gücüne geri dönmesi durumunda Bitcoin fiyatının 190 bin 860 dolara kadar tırmanabileceği hesaplandı.

 

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Altın fiyatları ve Bitcoin için çarpıcı iddia: Kritik 190 bin dolar hesabı

REKOR SENARYOSU HANGİ İKİ İHTİMALE BAĞLI?

Piyasalarda heyecan yaratan bu 190 bin dolarlık hesabın hayalden gerçeğe dönüşebilmesi için şu iki kritik gelişmenin yaşanması gerekiyor:

  1. Altının 4 Bin 760 Dolara Tırmanması: Ons altının mevcut seviyelerinden yaklaşık %15 oranında ilave prim yaparak 4.760 dolar barajını aşması.
     
  2. Bitcoin/Altın Rasyosunun Zirveye Dönmesi: Bitcoin'in son iki yıldır altın karşısında yaşadığı yaklaşık %49'luk göreceli değer kaybını telafi etmesi ve oranının yeniden Aralık 2024'teki 40,1 ons seviyesine çıkması.

 

 

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Altın fiyatları ve Bitcoin için çarpıcı iddia: Kritik 190 bin dolar hesabı

BITCOIN ZİRVESİNİ %51 AŞMAK ZORUNDA

Ekim 2025'te 126 bin dolar ile tarihi zirvesini gören Bitcoin'in bu senaryoyu yakalayabilmesi için mevcut fiyatına göre %126, gördüğü en yüksek seviyeye göre ise %51,5 daha yükselmesi gerekiyor.

 

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Altın fiyatları ve Bitcoin için çarpıcı iddia: Kritik 190 bin dolar hesabı

DEV REZERVE MİLYAR DOLARLIK DOKUNUŞ

Eğer bu iki ihtimal gerçekleşirse, elinde 847 binden fazla Bitcoin bulunduran kurumsal dev Strategy şirketinin rezerv değeri 71,7 milyar dolardan bir anda 161,8 milyar dolara yükselecek.

 

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Altın fiyatları ve Bitcoin için çarpıcı iddia: Kritik 190 bin dolar hesabı

CITI BEKLENTİSİ DAHA TEMKİNLİ

Öte yandan, küresel finans devi Citi gibi kurumlar bu senaryoya kıyasla daha temkinli bir duruş sergiliyor. Citi'nin 12 aylık Bitcoin hedefi 113 bin dolar seviyesinde bulunurken, analistler 190 bin doların bir resmi hedef fiyattan ziyade "çifte ihtimale dayalı teorik bir üst sınır" olduğunun altını çiziyor.

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