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Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna 5 yeni zam senaryosu

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 13:19
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1
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna 5 yeni zam senaryosu

EYLÜL ENFLASYONUYLA ZAM HESABI HIZ KAZANDI

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, TÜİK’in açıkladığı Eylül ayı enflasyon verileriyle hesaplama çarkları yeniden döndü. Yıllık enflasyonun yüzde 29,73 ve 9 aylık artışın yüzde 24,32 olarak kayıtlara geçmesi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde kritik bir gösterge sundu. 2026 yılı boyunca net 28 bin 75 TL (brüt 33 bin 30 TL) olarak uygulanan mevcut asgari ücret için yıl sonu enflasyon tahminlerine dayalı 5 ayrı senaryo ortaya çıktı.

2
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna 5 yeni zam senaryosu

MERKEZ BANKASI VE OVP TAHMİNİNE GÖRE İLK İKİ SENARYO

Zam pazarlığında en güçlü referans kabul edilen Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon hedefine göre asgari ücrete yüzde 28 zam yapılması durumunda net maaş 35 bin 936 TL'ye yükselecek ve çalışanların maaşına 7 bin 861 TL eklenmiş olacak. İkinci senaryoda ise Orta Vadeli Program’daki (OVP) yüzde 28,4’lük tahmin baz alınıyor. Bu oran uygulandığında yeni net asgari ücret 36 bin 49 TL seviyesine ulaşırken, maaştaki net artış tutarı yaklaşık 7 bin 973 TL'yi buluyor.

 

3
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna 5 yeni zam senaryosu

PİYASA VE ANKET BEKLENTİLERİNDE MAAŞ BANTLARI

Ekonomi yönetiminin dışındaki piyasa beklentileri ise rakamları bir kademe daha yukarı taşıyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,61'lik tahmine göre yapılan hesaplamada net maaş 36 bin 389 TL'ye (8 bin 313 TL zam) çıkıyor. AA Finans’ın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketindeki yüzde 29,66’lık ortalamaya göre ise net asgari ücret 36 bin 403 TL’ye ulaşıyor ve zam tutarı 8 bin 327 TL’yi buluyor.

 

4
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna 5 yeni zam senaryosu

EN YÜKSEK ZAM TAHMİNİNDE REKOR RAKAM

Masadaki 5. ve en yüksek zam senaryosu ise Finansal Kurumlar Birliği’nin Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasından geldi. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30,39 çıkacağı yönündeki tahmine göre hesaplama yapıldığında, net asgari ücretin 36 bin 608 TL seviyesine tırmanabileceği kaydedildi. Bu en yüksek senaryonun gerçekleşmesi durumunda çalışanların cebine girecek net artış tutarı tam 8 bin 532 TL seviyesine ulaşacak.

 

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Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna 5 yeni zam senaryosu

RESMİ KARAR İÇİN GÖZLER ARALIK AYINDA

Masadaki bu 5 farklı rakama ve yapılan hassas hesaplamalara rağmen nihai kararı Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun zam pazarlığı maratonuna Aralık ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. TARAFLARIN pazarlık masasında orta noktayı nerede bulacağı ve 2027 yılında geçerli olacak kesin rakamın ise Aralık ayının son günlerinde açıklanması öngörülüyor.

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