Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna 5 yeni zam senaryosu

PİYASA VE ANKET BEKLENTİLERİNDE MAAŞ BANTLARI

Ekonomi yönetiminin dışındaki piyasa beklentileri ise rakamları bir kademe daha yukarı taşıyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,61'lik tahmine göre yapılan hesaplamada net maaş 36 bin 389 TL'ye (8 bin 313 TL zam) çıkıyor. AA Finans’ın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketindeki yüzde 29,66’lık ortalamaya göre ise net asgari ücret 36 bin 403 TL’ye ulaşıyor ve zam tutarı 8 bin 327 TL’yi buluyor.