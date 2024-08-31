Bakan Göktaş açıkladı: 450 milyon lira kaynak aktarıyoruz

31 Ağustos 2024 17:14 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 17:35

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çanakkale'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yeni binasının açılışında önemli açıklamalar yaptı. Göktaş, "Cumhuriyet tarihimizin en güçlü sosyal politika uygulamalarıyla kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimize etkin hizmet modelleri sunmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

33 BİN HANEYE ULAŞTIK

İl müdürlüklerinde hizmet kalitesini artırmak için yatırımlara devam edildiğini ifade eden Göktaş, şunları kaydetti: Aile Sosyal Destek Programı ile ihtiyaç duydukları an vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz, yanında oluyoruz. Program ile 2017'den bu yana yaklaşık 33 bin haneye ulaştık.

Gençlerimizi yuva kurmaya hazırladığımız Aile Eğitim Programı'mızdan ise 2013 yılından bu yana 20 binden fazla gencimiz faydalandı. Bunların yanı sıra şehrimizde bulunan 17 kadın kooperatifiyle kadınların başarılı birer girişimci olmalarının önünü açıyoruz.

450 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI

Bakan Göktaş, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kaldığını ifade eden Göktaş şöyle konuştu: "Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki çocuklarımızın temel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 450 milyon lira kaynak aktarıyoruz.

Aktardığımız bu kaynakla, ilk ve ortaöğrenim düzeyinde okuyan çocuklarımızın giyim, ayakkabı, çanta ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için destek olacağız. En önemli önceliğimiz, çocuklarımızın donanımlı ve topluma faydalı birer birey olarak yetişmelerini sağlamaktır. Çocukların eğitim hayatlarına kesintisiz bir şekilde devam etmesi ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir.

Bu vesileyle, çocuklarımıza yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyor, onların her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.