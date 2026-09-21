Bakan Uraloğlu duyurdu: 15,2 km’lik hatta 19 istasyon kurulacak

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UYGULAMALAR
İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sakarya'nın kent içi ulaşım altyapısını güçlendirecek stratejik bir projeyi daha hayata geçiriyor. 2024 yılında hizmete giren ADARAY'ın ardından, şehir içi raylı sistem ağını büyütmek amacıyla hazırlanan Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nda temel atma töreni için geri sayım başladı.
Projenin teknik detaylarını açıklayan Bakan Uraloğlu, tramvayların saatte 70 kilometre tasarım hızına sahip olacağını belirterek şu bilgileri paylaştı:
Adapazarı ile Serdivan arasındaki yoğun seyahat talebine çevreci ve hızlı bir çözüm sunduklarını aktaran Uraloğlu, projenin hedeflerini şu sözlerle özetledi:
"Kent içi ulaşım yoğunluğunu hafifletmek, toplu taşıma kapasitesini artırmak ve sürdürülebilir ulaşım imkanlarını geliştirmek amacıyla hattımızı hayata geçiriyoruz. Yoğun saatlerdeki yolcu yükünü hafifletirken zaman kayıplarını en aza indireceğiz. Böylece özel araç kullanımının azaltılmasına da doğrudan katkı sağlayacağız."
Hattın yapım takvimine ilişkin bilgileri de paylaşan Bakan Uraloğlu, "Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşi'nin ihalesini 28 Nisan tarihinde gerçekleştirdik. 25 Ağustos'ta sözleşmemizi imzaladık, 27 Ağustos'ta da yer teslimini yaptık. Şantiye kurulumu devam ediyor, temel atma için son hazırlıkları sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.