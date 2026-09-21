Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sakarya'nın kent içi ulaşım altyapısını güçlendirecek stratejik bir projeyi daha hayata geçiriyor. 2024 yılında hizmete giren ADARAY'ın ardından, şehir içi raylı sistem ağını büyütmek amacıyla hazırlanan Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nda temel atma töreni için geri sayım başladı.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Uraloğlu duyurdu: 15,2 km’lik hatta 19 istasyon kurulacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sakarya'da şehir içi raylı sistem ağını büyütmek amacıyla 15,2 kilometre uzunluğunda ve 19 istasyonlu Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı projesini hayata geçiriyor. Tramvayların saatte 70 kilometre tasarım hızına sahip olması planlanıyor. Hat, Gar Meydanı'ndan başlayarak Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kampüsleri, Serdivan Spor Salonu ve stadyum bölgesine ulaşım sağlayacak. Proje ile kent içi ulaşım yoğunluğunu hafifletmek, toplu taşıma kapasitesini artırmak ve özel araç kullanımını azaltmak hedefleniyor. Hattın ihalesi 28 Nisan'da yapıldı, sözleşmesi 25 Ağustos'ta imzalandı ve 27 Ağustos'ta yer teslimi gerçekleştirildi.

15,2 KİLOMETRE VE 19 İSTASYONLU DEV ROTA

Projenin teknik detaylarını açıklayan Bakan Uraloğlu, tramvayların saatte 70 kilometre tasarım hızına sahip olacağını belirterek şu bilgileri paylaştı:

Uzunluk ve İstasyon: Hattın toplam uzunluğu 15,2 kilometre olacak ve güzergah üzerinde 19 istasyon yer alacak.

Hattın toplam uzunluğu olacak ve güzergah üzerinde yer alacak. Kapsamlı Rota: Gar Meydanı'ndan başlayan hat; Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kampüsleri, Serdivan Spor Salonu ve stadyum bölgesine kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNA VE ÖZEL ARAÇ KULLANIMINA NEFES

Adapazarı ile Serdivan arasındaki yoğun seyahat talebine çevreci ve hızlı bir çözüm sunduklarını aktaran Uraloğlu, projenin hedeflerini şu sözlerle özetledi:

"Kent içi ulaşım yoğunluğunu hafifletmek, toplu taşıma kapasitesini artırmak ve sürdürülebilir ulaşım imkanlarını geliştirmek amacıyla hattımızı hayata geçiriyoruz. Yoğun saatlerdeki yolcu yükünü hafifletirken zaman kayıplarını en aza indireceğiz. Böylece özel araç kullanımının azaltılmasına da doğrudan katkı sağlayacağız."

İHALE SÜRECİ TAMAMLANDI, YER TESLİMİ YAPILDI

Hattın yapım takvimine ilişkin bilgileri de paylaşan Bakan Uraloğlu, "Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşi'nin ihalesini 28 Nisan tarihinde gerçekleştirdik. 25 Ağustos'ta sözleşmemizi imzaladık, 27 Ağustos'ta da yer teslimini yaptık. Şantiye kurulumu devam ediyor, temel atma için son hazırlıkları sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.