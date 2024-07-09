Elazığ ve Manisa'dan Çinli otomobil devi BYD’ye sürpriz davet: Yatırıma en uygun şehiriz!

09 Temmuz 2024 17:18 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 17:19

Bir milyar dolarlık yatırım hedefi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli araç devi BYD yönetimini kabul etti

Bir milyar dolarlık yatırım hedefi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli araç devi BYD yönetimini kabul etti

Çinli BYD ile 1 milyar dolarlık yatırımın hikayesi: Almanya ve Fransa ile yarıştık

Çinli BYD ile 1 milyar dolarlık yatırımın hikayesi: Almanya ve Fransa ile yarıştık

Elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması yatırım ve çeşitli anlaşmalar için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BYD firması yönetim kurulu ile görüştü. Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik anlaşma imzalandı.

Anlaşmaya göre dev otomobil firmasının 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite AR-GE merkezi kurması bekleniyor. Ayrıca tesiste 5 bin kişiye doğrudan istihdam planlandığı belirtildi.

ELAZIĞ'DAN DAVET, MANİSA'DA SEVİNÇ

BYD ile atılan imzalar sonrası Elazığ ve Manisa'daki yatırımcılardan Çinlilere sürpriz davet geldi. Merkezin Manisa'ya kurulacağını AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu duyururken, Manisalılar da firmanın kente gelecek olmasını memnuniyetle karşıladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ''Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması, Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile Ar-Ge merkezi kuracak. Üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi Manisa'mızda kurulacak ve çalışmalarıyla; ülkemizin potansiyeline son derece önemli katkılar sunarak yükselen başarı grafiğimize ivme kazandıracaktır.'' dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ise BYD firmasını, otomobillerin bazı parçalarını üretmek adına 6. bölge teşvik imkanlarından faydalanması için Elazığ'a davet etti.

İŞ İMKANI OLUŞTURMASI BEKLENİYOR

Başkan Alan, “1 milyar dolarlık yatırımın, TOGG ile başlayan yeni nesil araç çağında da Türkiye'nin Avrupa'nın otomotiv başkenti olma iddiasını perçinleyecektir. En önemlisi de bu gelişmenin elektrikli araçlarda yerlilik oranını artırarak yan sanayimizi daha da güçlendirmesini ve buna bağlı olarak binlerce iş imkanı oluşturmasını bekliyoruz'' dedi.

EN UYGUN ŞEHİR

Elazığ'ın 6. bölge teşviklerinden faydalanan huzur adası ile ulaşım ve lojistik merkezi olması özellikleri ile yatırımcıların yoğun ilgisine muhatap olan bir il olduğunu ifade eden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Alan, “BYD firmasınınım ülkemizde üreteceği otomobilin bazı parça ve ürünlerinin üretiminin ilimizde yapılması konusunda bu hafta içinde bir araya geleceğimiz İCC Uluslararası Ticaret Odaları Genel Kurul Toplantısında Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu'na ileterek odamız ve Elazığ adına desteklerini talep edeceğim. Aynı konu ile ilgili ilimiz milletvekillerinin de bakanlıklar nezdinde girişimde bulunmalarını Elazığ adına bekliyoruz'' diye konuştu.