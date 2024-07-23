Ev yapmak için 300 bin lira destek verilecek! Kendi evimi yaparım diyenlere müjde

23 Temmuz 2024 10:30 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:06

2023’ü mücadeleyle geçiren inşaat sektörü, krediye erişim zorluğu, satışlardaki düşüş, yükselen maliyetleri ve nitelikli istihdam açığıyla mücadelesine 2024 yılında da devam ediyor. Artan inşaat maliyetleri yurttaşı prefabriğe yöneltti. Birçok kişi daha ekonomik ve pratik konut çözümleri arıyor. Uygun fiyat avantajları ile dikkat çeken prefabrik evler, 300 bin TL'lik devlet desteği ile ev hayalini gerçeğe dönüştürüyor.

EV YAPACAKLARA 300 BİN LİRA DESTEK

Konut kredilerindeki yüksek faizler, kredi taksitlerinin aylık maaşların çok üzerinde olması, alım gücünün düşük kalması konuta erişimi zorlaştırdı.

Artan inşaat maliyetleri yüzünden birçok kişi gözünü prefabrik evlere çevirdi.

Uygun maliyet ve hızlı üretim süreci ile öne çıkan prefabrik evler devlet tarafından destekleniyor. Uygun bir arsa bulanlar için maliyetler çok ucuza geliyor.

Böylece ev sahibi olma rüyası gerçek oluyor.

2024 yılı itibarıyla, prefabrik ev yaptırmak isteyenler için devlet tarafından 300.000 TL'lik destek sağlanıyor. Destekler belirli koşulları sağlayan ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

DEVLET DESTEKLİ PREFABRİK EV ŞARTLARI NELER?

Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birini taşıması ile alınabiliyor.

Prefabrik ev başvurusu yapmak isteyip e-Devlet şifresine sahip olmayan kişiler alternatif yöntemleri ile bu işlemi gerçekleştirebilir.

TARLA ÜZERİNE PREFABRİK EV YAPILABİLİR Mİ?

Tarlaya prefabrik ev yapılabilir. İmar Kanunu'nun 20. Maddesinde yer alan hükme göre prefabrik evler imar planına, yönetmelik hükümlerine, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabiliyor.

Prefabrik evlerin 2024 yılı fiyat listesi şu şekilde:

50 m2'lik 2+1 Prefabrik Ev: 349.900 TL

55 m2'lik 2+1 Prefabrik Ev: 379.900 TL

70 m2'lik 2+1 Prefabrik Ev: 389.900 TL

75 m2'lik 2+1 Prefabrik Ev: 449.900 TL

100 m2'lik 3+1 Prefabrik Ev: 594.900 TL

120 m2'lik 3+1 Prefabrik Ev: 734.900 TL

150 m2'lik Tek Katlı 4+1 Prefabrik Ev: 859.900 TL