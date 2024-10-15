Finans grubu QNB stratejik girişimini açıkladı! Mısır ve Türkiye'deki markasını birleştirecek

15 Ekim 2024 16:21 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 16:26

QNB, Mısır ve Türkiye'de markasını bütünleştirmeye yönelik önemli stratejik girişimini duyurdu. QNB Finansbank Türkiye'de, QNB Alahli ise Mısır'da aynı isim altında, yani "QNB" adı altında faaliyet gösterecek.

QNB Group, operasyonlarını tek bir marka altında birleştiriyor. QNB Grubu, Mısır​ ve Türkiye​'deki kimliklerini tek bir marka altında birleştirerek, Alahli ve Finansbank markalarını piyasadan tamamen kaldırıyor.

QNB MARKASINI YENİDEN DÜZENLİYOR

QNB, bankacılık sektöründe lider konumunu sürdürebilmek için, iştirakleri arasındaki iş birliğini iyileştirmek ve iç süreçleri düzene sokmak amacıyla markasını birleştirme kararı aldı.

Şirket, markayı birleştirerek kuruluşun operasyonları kolaylaştırmayı ve bağlı şirketleri arasındaki iş birliğini geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

QNB Grup, iştirakleri ve bağlı şirketleri aracılığıyla 28 ülkede faaliyet gösteriyor ve 900 lokasyonda 31.000'den fazla kişiyi istihdam ediyor. Grubun kredi portföyünde güçlü bir büyüme görülürken, bankadaki mevduatlarda da artış yaşandı.

QNB'nin grup CEO'su Abdullah Mubarak Al Khalifa şunları söyledi:

"Mısır ve Türkiye'de birleşik marka kimliğimizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu stratejik adım, markamızı daha güçlü ve daha organize hale getirme ve onu dünya çapındaki müşterilerimizin zihnine yerleştirme taahhüdümüzü vurguluyor. Operasyonlarımızı QNB bayrağı altında birleştirerek, inovasyonu yönlendirmek, erişimimizi genişletmek ve hissedarlarımıza daha fazla değer sunmak için daha iyi bir konumdayız."