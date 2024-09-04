İslam Memiş yeni aldığı hisseleri paylaştı! Borsa İstanbul fırsatlarını sıraladı

04 Eylül 2024 16:37 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 16:45

İslam Memiş’ten Borsa İstanbul için önemli yatırım ipuçları geldi. Türkiye'de borsa yatırımcısı her geçen gün artarken endeksin yıl sonu beklentisi ve öne çıkacak hisseler de merak ediliyor. Altın analizleriyle adından sıklıkla söz ettiren İslam Memiş, bu sefer Borsa İstanbul hakkında beklentilerini açıkladı. Memiş, yeni aldığı ve yükseliş beklediği hisseleri paylaştı.

İslam Memiş zengin edecek ipucunu verdi: Yapan köşeyi dönecek! "Size iki taktik vereceğim"

İslam Memiş zengin edecek ipucunu verdi: Yapan köşeyi dönecek! "Size iki taktik vereceğim"

İslam Memiş'ten borsa yatırımcısının beklediği ipuçları geldi. Artan faize rağmen enflasyon karşısında borsa, hala en güçlü yatırım aracı. İslam Memiş, ağustos ayında yaşanan sert düşüşlerle yatırımcılarını üzen borsa hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Hangi hisselerde yükseliş beklediğini ve yıl sonu endeks tahminini açıkladı.

BORSADA YIL SONU BEKLENTİSİ

BIST 100 endeksi açılışta 91,97 puanlık hafif bir düşüş yaşadı. Borsa endeksi çarşamba günü 9.929,83 puandan açıldı ve önceki kapanışa göre yüzde 0,92 veya 91,97 puan düştü.

İslam Memiş’in borsa analizi geldi. Borsa İstanbul'da yaşanan dalgalanmalar hakkında önemli ipuçları verdi.

YIL SONUNA KADAR 15 BİN PUAN

BIST100 endeksi, 10 bin puan civarında hareket ederken İslam Memiş, endeksin yıl sonuna kadar 15 bin puanı görebileceğini tahmin etti.

Memiş, Borsa İstanbul'un yıl sonuna kadar önemli bir yükseliş trendine gireceğini belirterek kademeli olarak borsa yatırımı yapılması gerektiğini vurguladı.

İslam Memiş'in yatırımcılara önerdiği sektörler şöyle;

BORSA SEKTÖR ANALİZİ

Borsa yatırımcılarının dikkat etmesi gereken iki temel faktörün şirket geçmiş performansı ve sektör seçimi olduğunu belirten deneyimli uzman şu sektörlerden alım yapmayı önerdi.

Gıda Sektörü

Memiş, yıl sonunda beklenen yeni bir enflasyon dalgasının gıda fiyatlarını artıracağını ve gıda şirketlerinin öne çıkacağını belirtti.

Savunma Sanayi

Askeri ekipman üretimi yapan veya ileri teknoloji ürünleri üreten savunma sanayii şirketleri öne çıkacak.

Teknoloji Sektörü

Yapay zeka ve ileri teknoloji üretimi yapan firmaların uzun vadeli yatırım için uygun olacağı ifade edildi.