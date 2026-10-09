İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı: Bir günde buhar olabilir

"ALTIN VE GÜMÜŞ BENİM PARAMDA HÂLÂ UCUZ, SUNİ DÜŞÜŞLER YAŞANIYOR"

İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarındaki bant aralıklarını, Çin faktörünü ve genel beklentilerini şu sözlerle deşifre etti:

"Uluslararası piyasalarda pazartesi günü izah ettiğim gibi 4.070 dolar seviyesi aşağıda destek seviyesi. Bu haftanın özelinde 4.370 dolar seviyesi yukarıda direnç seviyesi. Bu bant aralığında bu ay oyalarlar düşüncem vardı. Bugün 4.070 dolar seviyesini test eden ons altın, şu anda 4.110 dolar seviyesinde. Yine de 4.000 dolar seviyesinden çok uzaklaşmak istemeyen, 4.070 - 4.370 dolar aralığında oyalanan bir trend var karşımızda."