İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı: Bir günde buhar olabilir

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İstanbul
Finansal Analist İslam Memiş, Youtube kanalında yayınladığı son analiz videosunda piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi.
Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan geri çekilmelerin geçici ve "suni" olduğunu vurgulayan Memiş, 2026 yılını "toplama yılı" olarak nitelendirdi.
Videoda kuyumculuk sektöründe yaşanan son vurgun olayına da dikkat çeken ünlü analist, emanet birikim yapan vatandaşlara "Bir sabah kalktığınızda bütün varlıklarınız buhar olabilir" uyarısında bulundu.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle şekillendi:
"ALTIN VE GÜMÜŞ BENİM PARAMDA HÂLÂ UCUZ, SUNİ DÜŞÜŞLER YAŞANIYOR"
İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarındaki bant aralıklarını, Çin faktörünü ve genel beklentilerini şu sözlerle deşifre etti:
"Uluslararası piyasalarda pazartesi günü izah ettiğim gibi 4.070 dolar seviyesi aşağıda destek seviyesi. Bu haftanın özelinde 4.370 dolar seviyesi yukarıda direnç seviyesi. Bu bant aralığında bu ay oyalarlar düşüncem vardı. Bugün 4.070 dolar seviyesini test eden ons altın, şu anda 4.110 dolar seviyesinde. Yine de 4.000 dolar seviyesinden çok uzaklaşmak istemeyen, 4.070 - 4.370 dolar aralığında oyalanan bir trend var karşımızda."
"Çin, altın haftası dolayısıyla tatildeydi ve bu gece tatil bitiyor. Artık Çin resmi olarak piyasalar açıldığı zaman tekrar altın alımları yapacak mı, bu fiyatlamalar tekrar karşımızda olacak mı, burayı takip etmeye devam edeceğiz. Ama 4.070 dolar seviyesinden tepki alımıyla tekrar yükseldiğini gözlemliyoruz."
GRAM ALTINDA SON DURUM NE?
"Gram altın TL fiyatı 6.500 - 7.000 lira aralığındaki sıkışmaya yine devam ediyor. Bu bant aralığında yine oyalanabilir diye düşünüyoruz. Yine ons altını takip eden bir gram altın var karşımızda. Orta ve uzun vadede yine yükseliş yönlü beklentimi tekrar koruduğumu ifade edebilirim."
"Altın ve gümüş benim paramda hâlâ ucuz. Nasıl ki ocak ayında köpük, balon fiyatlamalar vardı, uzaklaşılması gereken suni yükselişler vardı; şu anda da suni düşüşlerin olduğunu gözlemliyoruz. Ve 2026 yılı bizim nazarımızda bir toplama yılı olduğu için biz elimize geçen parayla toplamaya devam ediyoruz."
'GÜMÜŞTE UCUZ FİYATLAMALAR VAR, REZERVLERE DİKKAT'
Gümüş fiyatları ve küresel merkez bankalarının hamlelerine ilişkin değerlendirmeler:
"Gümüş tarafında da 58 - 62 dolar seviyesini işaret etmiştim. Şu anda 59,5 dolar seviyesinde. Gümüşte oldukça ucuz fiyatlamalardan geçiliyor. Gümüşün gram fiyatı 94,5 lira seviyesinde, 100 lira seviyesinin aşağısında. Burada %2, %2,5, %3 civarında kayıplar var. Çünkü altın/gümüş rasyosu yükseldiği için gümüş, altına kıyasla %1 daha fazla negatif yönde ayrıştı."
'ALTIN REZERVLERİNİ ARTIRMAYA DEVAM EDİYORLAR'
"Çin başta olmak üzere ülke merkez bankaları altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. Yıl sonuna kadar bizim altın ve gümüş tarafında toplama yılımız. Sessiz bir şekilde toplamaya devam ediyoruz, sessiz bir şekilde beklemeye devam ediyoruz."
'İYİ Kİ SABRETMİŞİZ DİYECEĞİZ'
"Bundan sonraki yıllara, 2027 ve 2028 yılının hazırlığını yaptığımız için 2026 yılında 'Ne kadar sabretmişiz, neden sabretmişiz, iyi ki sabretmişiz' diyeceğimiz bir yıl olacak karşımızda. Piyasalarda anlatacak başka hiçbir hikaye yok; savaş ve savaşın getirmiş olduğu bir manipülasyon piyasası var."
'BİR SABAH KALKTIĞINIZDA EMANET BIRAKTIĞINIZ BÜTÜN VARLIKLAR BUHAR OLABİLİR'
Sektörde yaşanan dolandırıcılık olaylarına ve emanet altın/para bırakan vatandaşlara yönelik uyarılar:
"Kuyumcukent’te 64 kiloluk, yani 420 milyon TL’lik bir vurgun yapıyorlar. Çantacılık adı altında atölyeden mal topluyorlar, daha sonra 'battık' diyorlar... Bu gibi vurgun hadiseleri bundan sonraki süreçlerde çok olacak. Özellikle altını çizerek sizi tembihlemek isterim; dolandırıcılık olaylarına karşı birikimlerinizi korumak amaçlı bunu anlatıyorum."
"Birikimleriniz bir esnafta, bir tüccarda emanet olarak duruyorsa veya 'kâr' adı altında size bir şey taahhüt etmişse, bir sabah kalktığınız zaman siz de aynı bu şekilde dolandırılacaksınız. O birikimleriniz heba olacak, bütün varlıklarınızı kaybedeceksiniz. Anlatmak istediğim konu; üreticiler, atölyeler çantacılara ürün verirken bundan sonra çok dikkat etmeli. İşler eskisi gibi değil, çok vurgun hadiseleri okumaya, görmeye devam edeceğiz."
'YILLARIN BİRİKİMİ HEBA OLACAK'
"Vatandaşlar fiziki birikimlerini bir tüccara, bir esnafa emanet etmişse; 'Bu eski bir esnaftır, çok dindardır, çok güvenilir bir esnaftır' diye gaza gelmişse ve orada altın biriktirmeye devam ediyorsa... Bir sabah kalktığınız zaman o emanet bıraktığınız altınların buhar olduğunu göreceksiniz. Yılların birikimi heba olacak."
"Toparlayacak olursak, bundan sonra işler bayağı kötüye gitmeye başladı. Güven diye bir şey yok. İddia ediyorum ki bir sabah kalktığınız zaman emanet bıraktığınız bütün varlıklar buhar olacak. Umarım bütün yılların birikimini bir anda buhar etmezsiniz."