Kamuya memur alımı başladı: 34 kurum 4 bin 316 personel alacak! İşte başvuru şartları ve tüm detaylar

27 Ekim 2024 11:53 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 12:44

Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanına göre kamuya 4 bin 316 işçi ve memur alımı gerçekleşecek. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri belli oldu. 34 kurumun ilanı yayımlandı. Buna göre 5 Bakanlık, 14 belediye, 3 kalkınma ajansı, 4 üniversite, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, SSB, KOSGEB, YÖK veTÜİK olmak üzere 34 kamu kurumu 4.316 adet personel alımı yapacak.

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Personel alımı 2024 son dakika gelişmesi yaşandı. Memur olmak isteyen binlerce vatandaşın beklediği haber geldi. Tam 34 kurum 4 bin 316 personel alımı yapacak. Şartlar ve başvuru tarihleri açıklandı. Kamuya 4 bin 316 memur alımı için detaylar haberimizde.

34 KURUM MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANI YAYIMLADI

Gelen son dakika haberine göre, 34 kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanına göre kamuya 4 bin 316 işçi ve memur alımı yapılacak. 34 kamu kurumu subay, hemşire, zabıta, uzman yardımcısı ve itfaiye eri gibi birçok pozisyonda toplamda 4 bin 316 personel alımı gerçekleştirecek.

7 Bakanlık ve 14 belediye alım için kolları sıvadı. Memur olmak isteyen adaylar bu kurumların ilanlarını sorgulamaya başladı.

İşte 5 Bakanlık, 14 belediye, 3 kalkınma ajansı, 4 üniversite, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, SSB, KOSGEB, YÖK veTÜİK olmak üzere 34 kamu kurumunun memur alımı ilan detayları

HANGİ POZİSYONLARDA KAMU PERSONELİ ALINACAK?

34 kamu kurumu 4.316 personel alımı ilan listesi şöyle;

SSB 7 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İLANI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı;

1 Kıdemli Sistem Uzmanı,

2 Ağ ve Güvenlik Uzmanı,

2 Sistem Uzmanı,

1 Bilgi Güvenliği Uzmanı,

1 İş Uzmanı olmak üzere toplamda 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Başvuru tarihleri: 14 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 23 ADET SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İLANI

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü;

1 Çözüm Mimarı,

1 Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı,

2 Kıdemli Sistem Uzmanı,

2 Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı,

1 Kıdemli Network Uzmanı,

1 Proje Yöneticisi,

IP Santral Network Uzmanı,

2 Kıdemli .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı,

1 Yapay Zeka Geliştirme Uzmanı,

1 Öğrenme Yönetim Sistemi Uzmanı,

2 Sistem Uzmanı,

1 Network Video Konferans Uzmanı,

1 Bilgi Güvenliği (BGYS) Uzmanı,

3 Test Analiz Uzmanı ve 2 İş Zekası Uzmanı alacak.

Başvuru tarihleri: 21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 175 SÖZLEŞMELİ SANATÇI İLANI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde görev yapmak üzere;

solist sanatçı,

sanatçı,

sahne üstü ve sahne gerisinde görev yapmak üzere branş ve sayıda sözleşmeli 166 personel alınacak.

solist sanatçı ve sanatçı pozisyonu için alınacak 9 yabancı uyruklu sözleşmeli personel ile toplam 175 kişi istihdam edilecek.

Başvuru tarihleri: 15 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2390 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine; 2 bin 390 sözleşmeli personel alımı olacak.

Başvuru tarihleri: 15 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 30 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

ADALET BAKANLIĞI 300 İCRA MÜDÜR YARDIMCISI İLANI

Adalet Bakanlığı, alım için yazılı sınav yapacak. Sınav 7 Aralık'ta ÖSYM'nin Ankara'daki 2 ayrı sınav merkezinde gerçekleşecek. Adayların sınava katılabilmesi için Türk vatandaşı ve 35 yaşını doldurmamış olması hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya adalet meslek eğitimi ön lisans bölümlerinden mezun olması gerekiyor.

Ayrıca icra katipleri arasından naklen atamayla alınacak 100 icra müdürü ve yardımcısını belirlemek adına yapılacak Görevde Yükselme Suretiyle İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı da 8 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Başvuru tarihleri: 24 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 30 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 4 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İLANI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü;

1 yazılım uzmanı,

3 kıdemli yazılım uzmanı olmak üzere toplamda 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Başvuru tarihleri: 17 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 31 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

KOSGEB 7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı;

6 yazılım, analiz ve tasarım uzmanı,

1 bilgi güvenliği uzmanı olmak üzere toplamda 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Başvuru tarihleri: 15 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 31 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

MUCUR BELEDİYESİ 1 MEMUR ALIMI İLANI

Kırşehir ili Mucur Belediye Başkanlığı bünyesine 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ) alınacak.

Başvuru tarihleri: 29 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 31 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

1 İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

Belediye bünyesine herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olan en az C sınıfı sürücü belgesine sahip ve KPSSP94 puan türünden en az 65 alan 1 itfaiye eri alınacak.

Başvuru tarihleri: 20 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

YÖK 15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı;

2 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java),

5 Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java),

2 Sistem Uzmanı, 1 Veri Tabanı Uzmanı,

1 Veri Ambarı Uzmanı,

2 Çözümleyici,

2 Programcı olmak üzere toplamda 15 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvuru tarihleri: 18 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 1 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

MSB 121 TABİP VE 27 ÖĞRETMEN ASKERİ PERSONEL İLANI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığı;

50 pratisyen tabip,

20 pratisyen diş tabibi,

2 eczacı,

4 atletizm alanında, 4 atış alanında, 4 kicks bocks alanında olmak üzere 12 beden eğitimi öğretmeni;

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı;

30 pratisyen tabip,

2 pratisyen diş tabibi,

3 yelken alanında,

1 kürek alanında,

1 atış alanında,

1 kick bocks alanında olmak üzere 9 beden eğitimi öğretmeni;

Hava Kuvvetleri Komutanlığı;

20 pratisyen tabip,

2 atletizm alanında,

2 atış alanında,

2 kicks bocks alanında olmak üzere 6 beden eğitimi öğretmeni alacak.

Başvuru tarihleri: 17 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 3 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

PİLOT SINIFINA 120 MUVAZZAF SUBAY İLANI

Bakanlık, pilot sınıfı için mühendislik ve pilotaj bölümlerinden mezun 112 erkek 8 kadın olmak üzere toplamda 120 muvazzaf subay alacağını duyurdu.

Başvuru tarihleri: 24 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 10 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

TÜİK 5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONEL İLANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı;

2 kıdemli .net yazılım geliştirme uzmanı,

1 kıdemli ağ uzmanı,

1 kıdemli sistem uzmanı (Linux),

1 kıdemli devops uzmanı alacak.

Başvuru tarihleri: 21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 4 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU 8 UZMAN YARDIMCISI İLANI

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 9. dereceli kadroda görev yapmak üzere toplam 8 adet Yükseköğretim Kalite Kurulu Uzman Yardımcısı alınacak.

Başvuru tarihleri: 21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 4 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 20 PERSONEL ALIMI İLANI

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatınA;

5 inşaat mühendisi,

1 orman mühendisi,

1 şehir bölge plancısı,

3 sıhhi tesisatçı,

2 inşaat teknisyeni,

2 elektrik teknisyeni,

2 marangoz,

1 boyacı,

1 kaynakçı,

1 sesçi,

1 bahçıvan olmak üzere toplamda 20 adet personel alımı yapacak.

Başvuru tarihleri: 21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 4 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

12 UZMAN YARDIMCISI İLANI

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan kadrolara 12 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alınacak.

Başvuru tarihleri: 28 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 100 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü;

45 hemşire,

13 sağlık teknikeri (6 anestezi, 3 ameliyathane hizmetleri, 2 patoloji, 2 diyaliz),

3 büro personeli,

35 destek personeli (10 kadın, 25 erkek) olmak üzere toplamda 100 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvuru tarihleri: 21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 4 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

HACIABDULLAH BELEDİYESİ 2 MEMUR ALIMI İLANI

Niğde ili Hacıabdullah Belediye Başkanlığı bünyesine 1 zabıta memuru ve lise ve dengi okuldan mezun 1 memur alınacak.

Başvuru tarihleri: 4 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 310 UZMAN ERBAŞ İLANI

Jandarma Genel Komutanlığı, 310 lojistik ve bando alt branşlı uzman erbaş alacağını duyurdu.

Başvuru tarihleri: 23 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 86 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü;

78 hemşire,

7 sağlık teknikeri,

1 perfüzyonist olmak üzere toplamda 86 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvuru tarihleri: 25 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVESİTESİ 89 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü;

30 hemşire,

2 fizyoterapist,

1 çocuk gelişimcisi,

12 sağlık teknikeri,

10 büro personeli,

1 mühendis,

2 tekniker,

1 teknisyen,

28 destek personeli,

2 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 89 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvuru tarihleri: 25 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 5 ADET PERSONEL ALIMI İLANI

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı;

3 uzman,

1 hukuk müşaviri olarak görevlendirilecek uzman ve 1 destek personeli alacak.

Başvuru tarihleri: 4 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 12 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

SAVUR BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Mardin ili Savur Belediye Başkanlığı bünyesine, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Türkçe Öğretmenliği veya Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 1 eğitmen alacak.

Başvuru tarihleri: 11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 14 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

BİGA BELEDİYESİ 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Çanakkale ili Biga Belediye Başkanlığı bünyesine mühendis pozisyonu için 2 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvuru tarihleri: 11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

HINIS BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Erzurum ili Hınıs Belediye Başkanlığına 1 adet inşaat mühendisliği bölümü mezunu mühendis alınacak.

Başvuru tarihleri: 12 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

REYHANLI BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Hatay ili Reyhanlı Belediye Başkanlığı bünyesine 1 veteriner hekim alacak.

Başvuru tarihleri: 4 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU 14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu;

4 koruma ve güvenlik görevlisi,

10 destek personeli (3 şoför, 7 temizlik/basit bakım) olmak üzere toplamda 14 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvuru tarihleri: 4 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

GELİBOLU BELEDİYESİ 2 MEMUR ALIMI İLANI

Çanakkale ili Gelibolu Belediye Başkanlığı bünyesine İnşaat Teknolojisi, İnşaat, İnşaat Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 2 tekniker alacak.

Başvuru tarihleri: 18 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 96 MEMUR ALIMI İLANI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine 96 itfaiye eri alınacak.

Başvuru tarihleri: 18 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 300 İTFAİYE ERİ İLANI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı;

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği,

İtfaiyecilik ve Sivil Savunma,

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarının birinden mezun ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip 300 itfaiye eri alacak.

Başvuru tarihleri: 18 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına TR81 Bölgesinin (Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 2 uzman alımı yapılacak.

Başvuru tarihleri: 11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

SERHAT KALKINMA AJANSI 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinden birinde görevlendirmek üzere Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Ziraat Mühendisliği, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, İktisat, İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinden birinden mezun 2 uzman alacak.

Başvuru tarihleri: 17 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 2 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

MANAVGAT BELEDİYESİ 10 MEMUR ALIMI İLANI

Antalya ili Manavgat Belediye Başkanlığı bünyesine 1 arkeolog, 1 sanat tarihçisi, 8 zabıta memuru olmak üzere toplamda 10 adet memur alımı yapılacak.

Başvuru tarihleri: 2 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

ALANYA BELEDİYESİ 10 MEMUR ALIMI İLANI

Antalya ili Alanya Belediye Başkanlığı bünyesine 10 adet zabıta memuru alınacak.

Başvuru tarihleri: 2 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

ABDİPAŞA BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Bartın ili Abdipaşa Belediye Başkanlığı bünyesine bir harita mühendisi alınacak.

Başvuru tarihleri: 9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 11 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 45 MEMUR ALIMI İLANI

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine 45 adet itfaiye eri alınacak.

Başvuru tarihleri: 9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 13 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.