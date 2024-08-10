Memur ve memur emeklileri ocakta zam almayabilir! İşte SSK, Bağ-kur emeklisinin 2025 zammı hesabı

10 Ağustos 2024 10:03 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 10:47

Emekli ve memur maaş zammı 2025 hesabı! 4 farklı senaryo masada: SSK ve Bağkur emekli maaşı için rakamlar belli oldu

Emekli ve memur maaş zammı 2025 hesabı! 4 farklı senaryo masada: SSK ve Bağkur emekli maaşı için rakamlar belli oldu

SSK, Bağ-kur emekli kök maaş zammı ocak senaryosu ortaya çıktı. Merkez Bankası’nın son enflasyon tahminleri geldi. Yılın üçüncü enflasyon raporunda yüzde 38 olan yıl sonu tahmini değişmedi. Emekli ve memur zam senaryoları ile birlikte 4c'li çalışan ve emeklileri bekleyen tehlike de ortaya çıktı.

MEMUR VE EMEKLİ OCAK ZAMMI SENARYOLARI

yılda iki kez zam alan memur ve emeklilerin ocak senaryosu ortaya çıktı.

Temmuz 2024’te Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı yüzde 24,73 yapıldı. Ayrıca son düzenleme ile en düşük emekli maaşı da 12.500 TL’ye çıkarıldı.

Memur ve memur emekli zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı da yüzde 19,31 olarak gerçekleşti.

Yeni zamlar için gözler ocak ayına çevrildi.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 3. Enflasyon Raporu’nda 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38 oldu.

TCMB bir önceki raporda da 2024 yıl sonu için yüzde 38 TÜFE tahminini yapmıştı.

Yüzde 38 orta nokta tahmini ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 10,64, memur ve memur emeklisi de yüzde 6,62 zam almaya hak kazanıyor.

Bu senaryonun gerçekleşirse emekli kök maaşları şöyle olacak:

Bağ-Kur (Esnaf) - 12.695 TL’den - 14.045 TL’ye

Bağ-Kur (Tarım) - 10.089 TL’den - 11.162 TL’ye

SSK (2000 öncesi) - 14.178 TL’den - 15.686 TL’ye

SSK (2000 sonrası) - 8.789 TL’den - 9.724 TL’ye yükselecek.

En düşük emekli maaşı olan 12.500 TL’nin altında kalan aylıklar bu rakama tamamlanacak.

4C'Lİ ÇALIŞAN VE EMEKLİLERİ BEKLEYEN TEHLİKE

Mynet'te yer alan habere göre yüzde 38 enflasyon tahmini bu oranda gelirse memura enflasyon farkı uygulanmayacak.

Yüzde 19,31’lik artışın ardından aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 177 liraya çıktı.

En düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 liradan 17 bin 587 liraya yükseldi.

Eğer yıl sonunda enflasyon yüzde 38 olursa enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve memur emeklilerine toplam yüzde 6,62 oranında zam yapılacak.

Böylece;

En düşük memur emekli maaşı – 17.587 TL’den - 18.751 TL’ye

En düşük memur maaşı: 39.177 TL’den - 41.770 TL’ye yükselecek.

Merkez Bankası enflasyon tahminlerinde yüzde 38’lik oran orta nokta olduğu için memur ve memur emeklilerinin zam oranları da ortada.

Enflasyonun yüzde 34 ile yüzde 42 aralığında gelirse işler değişecek.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 34 gelmesi halinde memura enflasyon farkı uygulanmayacak. Çünkü rakam yüzde 10’un altında kalacak.