TCMB depo alım ihalesi teklif tutarı belli oldu
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
26 Temmuz 2024 17:17 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 17:23
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı belli oldu. İhalede minimum ve maksimum faiz oranları da açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 176 milyar 383 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 175 milyar 383 milyon liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 175 milyar 383 milyon lira oldu. İhaleye, 176 milyar 383 milyon liralık teklif geldi. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50 ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı