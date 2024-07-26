TCMB depo alım ihalesi teklif tutarı belli oldu

26 Temmuz 2024 17:17 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 17:23

Bakan Işıkhan "3,3 milyar lira borç var" dedi! İBB'den açıklama geldi: Bizim değil, iştirak şirketlerinin borcu

Bakan Işıkhan "3,3 milyar lira borç var" dedi! İBB'den açıklama geldi: Bizim değil, iştirak şirketlerinin borcu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 176 milyar 383 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 175 milyar 383 milyon liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 175 milyar 383 milyon lira oldu. İhaleye, 176 milyar 383 milyon liralık teklif geldi. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50 ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.