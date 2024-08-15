Ücretli çalışan sayısı yüzde 3,4 arttı

15 Ağustos 2024 10:46 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 10:47

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri’ne göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı

EN SANAYİ SEKTÖRÜNDE ARTTI

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 82 bin 853 kişi iken, 2024 yılı Haziran ayında 15 milyon 601 bin 552 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 8,8 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI YÜZDE 0,4 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Haziran ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 azaldı.