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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 15:15

Yapay zeka alışveriş tercihlerimizi değiştiriyor: İşte zirvedeki markalar

Narron tarafından hazırlanan Türkiye E-Ticaret Sektörü AI Görünürlük Endeksi, yapay zekâ platformlarının alışveriş tavsiyelerinde Trendyol ve Hepsiburada gibi liderlerin yanı sıra kategori uzmanı markaları öne çıkardığını gösterdi. İşte en çok tercih edilen platformlar...

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Yapay zeka alışveriş tercihlerimizi değiştiriyor: İşte zirvedeki markalar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 15:15

2025 itibarıyla 4,57 trilyon TL’yi aşan ve 2026 sonunda 5 trilyon TL’yi aşması beklenen Türkiye’nin e-ticaret hacmi büyümeye devam ederken, tüketicilerin alışveriş yolculuğunda yapay zekâ asistanlarının rolü de giderek güçleniyor. İTÜ Çekirdek girişimi olan Narron, markaların yapay zekâ ekosistemindeki görünürlüğünü ve itibarını yöneten dünyanın “ilk Brand Intelligence Platformu” olarak bu dönüşüme odaklanıyor. 

Narron tarafından hazırlanan “Narron Türkiye E-Ticaret Sektörü AI Görünürlük Endeksi”, tüketicilerin en sık kullandığı yapay zekâ uygulamaları , , ve Perplexity’nin Türkiye’deki e-ticaret markalarını nasıl değerlendirdiğini mercek altına alıyor. 

Yapay zeka alışveriş tercihlerimizi değiştiriyor: İşte zirvedeki markalar

Dijital pazarlamanın son 20 yılında markalar arama motorlarında görünür olmak için kıyasıya bir mücadeleye girişti.  Bugün ise tüketici davranışında yeni bir dönem başladı. Kullanıcılar artık “En iyi online alışveriş sitesi hangisi?”, “Türkiye'de elektronik eşya almak için en iyi platform neresi?” ya da “Online market alışverişi için hangi siteyi tercih etmeliyim?” gibi soruları doğrudan ChatGPT, Gemini, Claude ve Perplexity gibi yapay zekâ platformlarına yöneltiyor. Böylece bu uygulamalar, ürün ve marka keşfinde yeni kanaat önderleri noktalarından biri haline geliyor. 
Bu değişim, markalar açısından yalnızca arama motorlarında görünür olmayı değil, yapay zekâların önerdiği markalar arasında yer almayı da kritik hale getiriyor. AI destekli öneriler, tüketicilerin satın alma yolculuğunda giderek daha belirleyici bir rol üstlenirken, markalar için de yeni bir performans alanı doğuyor. 

AI destekli önerilerin tüketicilerin satın alma yolculuğunda giderek daha belirleyici bir rol üstlendiği bu dönemde; markaların yapay zekâ ekosistemindeki algısını, itibarını, konumlandırmasını, ürün ve kategori pozisyonlamasını, önerilme performansını ve rekabetçi görünürlüğünü yönetmelerini sağlayan dünyanın ilk “Brand Intelligence Platform”u Narron, “Türkiye E-Ticaret Sektörü AI Görünürlük Endeksi”ni yayınladı. 

Yapay zeka alışveriş tercihlerimizi değiştiriyor: İşte zirvedeki markalar

Halkla ilişkiler liderleri ve yapay zekâ mühendisleri tarafından kurulan, Türkiye ve Hollanda’da faaliyet gösteren İTÜ Çekirdek girişimi Narron tarafından geliştirilen endeks, e-ticaret sektörünün yapay zekâ ekosistemindeki görünürlüğünü analiz etti. Araştırma kapsamında Türkiye e-ticaret ekosistemini temsil eden 99 marka, kullanıcıların gerçek alışveriş davranışlarını yansıtan 50 farklı markasız sorgu üzerinden incelendi. Sorular ChatGPT, Claude, Gemini ve Perplexity platformlarında üçer kez çalıştırıldı ve toplam 600 yapay zekâ yanıtı analiz edildi. Endeks; tüketicilerin yapay zekâ platformlarından alışveriş tavsiyesi istediğinde hangi markaların öne çıktığını, yapay zekâların Türkiye e-ticaret pazarını nasıl algıladığını ve kategori bazında hangi markaları önerdiğini ortaya koydu. 

ParametreDetay
Rapor / Endeks AdıTürkiye E-Ticaret Sektörü AI Görünürlük Endeksi
Geliştiren KurumNarron (İTÜ Çekirdek girişimi)
Kurumun Faaliyet Alanı ve ÜlkeleriBrand Intelligence Platformu (Türkiye ve Hollanda)
İncelenen Marka SayısıTürkiye e-ticaret ekosistemini temsil eden 99 marka
Kullanılan Sorgu Sayısı ve TürüGerçek alışveriş davranışlarını yansıtan 50 farklı markasız sorgu
Analiz Edilen Yapay Zekâ PlatformlarıChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity
Test MetodolojisiSorular her platformda 3'er kez çalıştırıldı
Analiz Edilen Toplam Yanıt Sayısı600 yapay zekâ yanıtı
Araştırmanın Amacı ve KapsamıTüketicilere alışveriş tavsiyelerinde öne çıkan markaları, yapay zekânın pazar algısını ve kategori bazlı marka önerilerini belirlemek

E-TİCARETTE ORTAK LİDER: TRENDYOL

Araştırmaya göre dört farklı yapay zekâ platformu, Türkiye e-ticaret pazarında büyük ölçüde benzer bir görünürlük haritası oluşturuyor. Trendyol, ortalama yüzde17,52 AI Visibility (Share of Voice) ile ilk sırada yer alırken, Hepsiburada yüzde14,96 ile ikinci sırada konumlanıyor. İlk dört sıradaki Trendyol, Hepsiburada, n11 ve Amazon Türkiye, tüm yapay zekâ önerilerinin yaklaşık yarısını oluşturuyor. Bu tablo, üretken yapay zekâların Türkiye e-ticaretini büyük ölçüde aynı lider oyuncular üzerinden tanımladığını gösteriyor.

SıralamaE-Ticaret PlatformuAI Görünürlük Payı (Share of Voice)Açıklama
1Trendyol%17,52Pazar lideri
2Hepsiburada%14,96İkinci sırada
3 - 4n11 ve Amazon TürkiyeBelirtilmemişİlk dörtte yer alıyor
Özetİlk Dört Platform (Trendyol, Hepsiburada, n11, Amazon)~%50Tüm yapay zekâ önerilerinin yaklaşık yarısını oluşturuyor

CHATGPT LİDERLERİ, PERPLEXİTY KATEGORİ UZMANLARINI ÖNE ÇIKARIYOR

Araştırma, yapay zekâ platformlarının aynı e-ticaret pazarını farklı bakış açılarıyla yorumladığını da ortaya koyuyor. ChatGPT, Trendyol ve Hepsiburada gibi pazar liderlerini daha yoğun şekilde önerirken, Perplexity geniş web tarama kapasitesi sayesinde Boyner, LC Waikiki ve Çiçeksepeti gibi kategori uzmanı markalara daha fazla görünürlük kazandırıyor. 

Kategori bazındaki sonuçlar da dikkat çekiyor. Elektronikte Teknosa ve MediaMarkt Türkiye, anne-bebekte ebebek, kozmetikte Watsons Türkiye, Gratis, Rossmann ve Sephora Türkiye, hediye kategorisinde ise Çiçeksepeti yapay zekâların en sık önerdiği markalar arasında yer alıyor. Buna karşılık tesettür modasında büyük pazaryerleri yerine butik uzman markalar öne çıkarken, ikinci el alışverişte letgo genel görünürlükte liderliği alıyor; Sahibinden ise özellikle ikinci el telefon gibi dikey sorgularda EasyCep gibi uzman platformların gerisinde kalıyor. 

Araştırma, yapay zekâların marka büyüklüğünden çok kategori otoritesini, içerik derinliğini ve dijital güven sinyallerini ödüllendirdiğini gösteriyor. Bu bulgu, markaların yalnızca tek bir yapay zekâ platformunda değil, tüm üretken yapay zekâ ekosisteminde görünürlük stratejileri geliştirmesi gerektiğine işaret ediyor.

99 MARKANIN ÜÇTE BİRİ

Kategori / AlanÖne Çıkan Platformlar / MarkalarYapay Zekâ Yaklaşımı ve Bulgular
Genel Pazar LiderleriTrendyol, HepsiburadaChatGPT tarafından daha yoğun şekilde önerilmektedir.
Kategori UzmanlarıBoyner, LC Waikiki, ÇiçeksepetiPerplexity'nin geniş web tarama kapasitesiyle daha fazla görünürlük kazanmaktadır.
ElektronikTeknosa, MediaMarkt TürkiyeYapay zekâların en sık önerdiği markalar arasında yer almaktadır.
Anne-BebekebebekKategori bazında yapay zekâlar tarafından en çok tavsiye edilen markadır.
KozmetikWatsons Türkiye, Gratis, Rossmann, Sephora TürkiyeYapay zekâ sorgularında en sık önerilen kozmetik perakendecileridir.
HediyeÇiçeksepetiHediye kategorisinde en sık önerilen platformdur.
Tesettür ModasıButik uzman markalarBüyük pazaryerleri yerine butik uzman markalar öne çıkmaktadır.
İkinci El Alışverişletgo, EasyCep, SahibindenGenel görünürlükte letgo liderdir; ikinci el telefon gibi dikey sorgularda EasyCep, Sahibinden'in önüne geçmektedir.
Genel Çıkarım / DeğerlendirmeTüm MarkalarYapay zekâlar marka büyüklüğünden ziyade kategori otoritesini, içerik derinliğini ve dijital güven sinyallerini ödüllendirmektedir.

 YAPAY ZEKÂLARIN RADARINA GİREMİYOR

Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri de analiz edilen 99 markanın 32'sinin, yapay zekâ yanıtlarında neredeyse hiç önerilmemesi oldu. Bu sonuç, güçlü marka bilinirliğinin artık tek başına yeterli olmadığını; güvenilir dijital içerik, kategori otoritesi ve yapay zekâların referans aldığı kaynaklarda görünür olmanın giderek daha kritik hale geldiğini ortaya koyuyor.

Yapay zeka alışveriş tercihlerimizi değiştiriyor: İşte zirvedeki markalar

AI GÖRÜNÜRLÜĞÜ MARKALAR İÇİN YENİ PERFORMANS METRİĞİ

Narron'a göre üretken yapay zekâlar, tüketicilerin satın alma yolculuğunda yeni bir karar katmanı oluşturuyor. Bu nedenle markalar için rekabet artık yalnızca SEO performansı veya e-ticaret trafiğiyle sınırlı değil. Yapay zekâların hangi markaları önerdiği, markaları hangi bağlamda konumlandırdığı ve hangi kaynaklardan beslendiği, dijital rekabetin yeni göstergeleri arasında yer alıyor. AI Visibility (Yapay Zekâ Görünürlüğü), önümüzdeki dönemde e-ticaret markalarının büyüme, tercih edilme ve dijital performansını doğrudan etkileyecek temel metriklerden biri olmaya aday görünüyor.
 

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ETİKETLER
#chatgpt
#Gemini
#Claude
#Narron
#Türkiye E-ticaret Sektörü Ai Görünürlük Endeksi
#Ekonomi
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