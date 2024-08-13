Cher Ndoru, Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu!

13 Ağustos 2024 21:17 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 21:21

Beşiktaş, PSG'nin orta saha oyuncusu Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Ndour'un transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Cher Ndour’un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Cher Ndour’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

SEZON KARNESİ

Ndour geçen sezonu Portekiz takımı Braga'da kiralık olarak geçirirken 11 maçta 1 gol kaydetti.