PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un alacağı ceza belli oldu!

02 Ekim 2024 09:05 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 09:39

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ve 3-3 sona eren Kasımpaşa maçında Okan Buruk'un “Buna penaltı veren burada bir daha maç yönetemez” sözü raporlara yansıdı. Bu 'tehdidi' nedeniyle PFDK’ya sevk edilen Okan Buruk'un alacağı ceza belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray​ Teknik Direktörü Okan Buruk’un Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ve 3-3 sona eren Kasımpaşa​ maçında mücadelenin hakemine yönelik yayıncı kuruluş kamerasına yansıyan konuşması ve hakem​ raporları sonucunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

"BUNA PENALTI VEREN HAKEM BİR DAHA BURADA MAÇ YÖNETEMEZ"

Buruk'un VAR​ kararıyla Kasımpaşa lehine verilen penaltı sonrası maçın dördüncü hakemi Ozan Ergün'e "Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez" sözlerinin yer aldığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

TEHDİT NEDENİYLE PFDK'YA SEVK EDİLDİ!

TFF'den yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK​ ’un aynı müsabakadaki “tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 01.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

OKAN BURUK'UN ALACAĞI CEZA BELLİ OLDU!

41. maddeden sevk edilen Okan Buruk'un en az 3 maç ceza alması bekleniyor.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi şu şekilde:

TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 210.000. 10 TL’den 900.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL’den 420.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 51.000.-TL’den 90.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000 TL’den 500.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.