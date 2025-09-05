Bahçede panik anları! Tam 1,5 metrelik yılan görüldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir toplu konutun bahçesinde görülen yılan, kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, konut bahçesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılanı gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, özel ekipmanlarla yılanı yakalayarak güvenli şekilde doğaya saldı. Yılanı gören bazı vatandaşlar korku ve şaşkınlıkla çığlık atarken, olay mahallede kısa süreli hareketliliğe sebep oldu.