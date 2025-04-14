Bursa'da faciadan dönüldü! Tırın altına giren araçtan kendi çabalarıyla çıktı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonet emniyet şeridinde duran tıra çarptı. Tırın altına giren araçta sıkışma tehlikesi yaşayan sürücü, şans eseri hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, çevredeki vatandaşların da yardımıyla kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.
Kaza, saat 05.00 sularında Mudanya Yolu Caddesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde hızla ilerleyen ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, emniyet şeridinde park halinde bulunan tıra çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonetin önü tırın altına sıkışırken, olaya tanık olan vatandaşlar hemen 112 Acil Servis'e haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, sürücünün ciddi bir yaralanma yaşamadığı belirlendi.
Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.