Çarpmanın etkisiyle önce savruldu sonra metrelerce sürüklendi! Son anları kamerada
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde feci bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Rahmi Keskin'e, seyir halindeki ticari araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan talihsiz adam ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rahmi Keskin, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı kameraya anbean yansıdı.
