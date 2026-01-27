Beylikdüzü'nde korkunç ölüm! E-5'te yola savruldu

İstanbul Beylikdüzü E-5 Karayolu yan yolda akşam saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan S.E. isimli kadın, seyir halindeki 34 LCS 976 plakalı servis minibüsünün çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadına müdahale etmek için bölgeye hızla sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaza çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlatırken, S.E.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı; servis minibüsü sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.