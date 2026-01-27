Mahkeme sonrası kanlı hesaplaşma! Adliye önü savaş meydanına döndü

Aksaray Adliyesi önünde, 2023 yılında Sarıyahşi ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan arazi cinayeti davasının karar duruşması sonrası taraflar birbirine girdi. Mahkeme heyetinin, sanık Selçuk Düğer’e "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlarından toplam 17 yıl hapis cezası vermesinin ardından adliye bahçesinde toplanan kalabalık grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, öfkeli kalabalığı biber gazı kullanarak güçlükle sakinleştirirken; arbede sırasında yaralanan 4 kişi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, kavgaya karıştığı tespit edilen 12 şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.