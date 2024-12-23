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Aileler, çocuklarının yaşıtları gibi koşmasını istiyor!

23-12-2024 15:44 | Güncelleme: 23-12-2024 15:48
| Editör : Safa Keser

Düşhen Musküler Distrofi (DMD), çocukların kaslarını zayıflatan ve zamanla hareket kabiliyetlerini kaybetmelerine yol açan genetik bir kas erime hastalığıdır. Bu hastalıkla mücadele eden aileler, çocuklarının her geçen gün daha fazla zorlukla karşılaştığını görerek büyük bir çaresizlik yaşıyor. DMD için umut vadeden bir tedavi yöntemi var: ABD’de uygulanan gen tedavisi. Ancak bu tedaviye ulaşmak, hem yüksek maliyetler hem de uzaklık nedeniyle Türkiye’deki aileler için neredeyse imkânsız. Çocuklarının hayatında bir fark yaratmak isteyen aileler, bu tedavinin Türkiye’de de uygulanmasını talep ediyor. Bu talep, yalnızca hasta çocuklar için bir umut değil, aynı zamanda bu hastalığa karşı daha geniş çapta mücadele edilebilmesi için bir adım. Türk sağlık sisteminin bu konuda harekete geçerek gen tedavisini erişilebilir kılması, binlerce aileye umut ışığı olacak.

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