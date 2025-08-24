Gaziantep'te yangın paniği! 4 katlı binanın terası alevlere teslim oldu

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı binanın terasını alevler sardı. Kısa sürede büyüyen yangın, terasın tamamına yayıldı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede büyüyerek terası saran yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, büyük korku ve paniğe neden oldu.