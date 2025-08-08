Kırıkkale'deki trafik kazaları kamerada: Kaza yapan otomobil böyle yandı

Kırıkkale'de yaşanan trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, beton bariyerlere çarpan bir otomobilin alev alev yandığı görüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün "Her kural, hayatı korumak için vardır" mottosuyla yürüttüğü trafik güvenliği çalışmaları çerçevesinde , Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü de farkındalık çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS= kameralarına yansıyan kural ihlali görüntüleri, sürücülere uyarı niteliğinde paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde, kırmızı ışık ihlalleri, hatalı sollamalar ve emniyet şeridi ihlalleri gibi sürücülerin kendi ve başkalarının hayatını tehlikeye atan davranışlarına dikkat çekildi. Öte yandan, kameraya yansıyan görüntülerde, bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüjdeki beton bariyerlere ve elektrik direğine çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor kısmı alevlere teslim oluyor.